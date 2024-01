Echec de la loi d’amnistie: Théodore Holo éveille la conscience des parlementaires de la mouvance

Vues : 13

La crispation de l’atmosphère socio-politique est l’un des points abordés dimanche 14 janvier par l’ancien président de la cour constitutionnelle, le professeur Théodore Holo dans l’émission «Grand Format » de Bip Radio. Il s’est prononcé sur la situation des acteurs politiques de l’opposition qui auraient été emprisonnés ou exilés contre leur gré. Selon le Professeur Théodore Holo, la décrispation est conditionnée par la libération de ces prisonniers politiques. C’est pour cela que le constitutionnaliste a indiqué que la loi d’amnistie initiée par les députés d’opposition doit être prise au sérieux par les parlementaires de la mouvance afin de pourvoir la liberté des filles et fils du Bénin. Ayant recours à l’histoire, l’universitaire a rappelé qu’en 1989, pour la décrispation, le gouvernement du PRPB a autorisé le retour des exilés et la libération des détenus qui ont d’ailleurs participé à la conférence nationale de 1990. « Le président Mathieu Kérékou a bénéficié d’une loi d’amnistie malgré tous les torts qu’il a causé à notre pays », rappelle-t-il en indiquant qu’en démocratie, l’opposition est légitime et est libre de s’exprimer afin qu’il y ait une diversité d’opinion. « Je pense qu’il faut une amnistie. Que l’assemblée soit une assemblée responsable et pense dans le sens de la décrispation si non, ce sont des épines que nous allons continuer à trainer dans nos pieds et cela nous empêchera d’aller à l’essentiel », a-t-il laissé entendre. Selon Théodore Holo, l’opposition a le droit de critiquer le pouvoir et de faire des propositions alternatives pour permettre au peuple dans le cadre des élections de faire un choix éclairé. « Ceux qui sont emprisonnés ont voulu être candidat aux élections présidentielles et notre constitution et la Déclaration universelle des droits de l’homme donnent la possibilité à chaque citoyen d’être candidat », souligne. Pour ce qui est de l’appréciation des députés de la mouvance qui affirment que la loi d’amnistie instaurée par leur confrère de l’opposition est techniquement mal ficelée, le constitutionnelle a encore montré la hauteur de sa sagesse. Pour lui, les parlementaires de la mouvance doivent aider à la concrétisation de cette loi car, poursuit-il, les hommes et femmes politiques exilés ou en prison, représentent des cerveaux et des mains d’œuvre en moins pour le développement de la nation béninoise. Pour la préservation de la paix, l’ancien président de la Cour constitutionnelle préconise donc une loi d’amnistie. Pour la décrispation de l’atmosphère socio-politique, Théodore Holo propose qu’il faut absolument, que les gens recouvrent leur liberté.

Au cours de l’entretien, l’ancien président de la Cour constitutionnelle a donné un bref aperçut de ses relations avec les dirigeants du pays. Il affirme avoir une vraie connexion avec les présidents, Zinsou, Mathieu Kérékou, Nicephore Soglo, Boni Yayi et même Patrice Talon même si, avec ce dernier le lien n’a pas été très tendu comme les autres. Théodore Holo a également évoqué le rôle, la mission de la Cour constitutionnelle afin qu’un pays ne sombre pas dans l’anarchie et dans l’oligarchie.

Assise. A