Le SGAG, Wilfried Houngbédji sur les Vodun days: « La prochaine édition sera 10 fois meilleure »

Que retenir : Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédjifaitune prédiction positive sur les prochaines éditions des Vodundays au Bénin. Au cours de sa dernière rencontre périodique avec les hommes des médias, il a affirmé que la prochaine éditionsera 10 fois meilleure que cette première. En effet, la première édition des Vodundays a été un franc succès. Cette lecture est également celle du gouvernement. Face à la presse, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s’est dit satisfait de cette organisation qui a connu un engouement particulier et mis la ville de Ouidah sous les projecteurs pendant quelques jours. « Il y a de quoi être fier » a laissé entendre Wilfried Léandre Houngbédji. Pendant les échanges, le porte-parole du gouvernement a tenu à apporter des explications à ceux qui estiment que les Vodundays doivent rester une affaire du Bénin exclusivement. Selon lui, la philosophie du gouvernement reste d’en faire un événement de grande envergure qui suscite un véritable intérêt. Objectif visiblement atteint selon Wilfried Léandre Houngbédji qui a salué la présence des étrangers venus des Usa, du Brésil, des Haïti, de la France, de la Martinique, de l’Italie et de nombreux autres pays. « Ce n’est pas de l’entre-soi que nous avons voulu faire. C’est une ouverture à l’international », a-t-il fait savoir.

Délocalisation des Vodundays de Ouidah : Sur la perspective d’une délocalisation de la célébration des Vodundays, le gouvernement a tranché le débat. Pour le porte-parole cela ne saurait être envisageable pour deux raisons. Premièrement, dit-il, les Vodundays se veulent un symbole lié à l’histoire du Bénin et à la mise en valeur du potentiel culturel et cultuel du Bénin à travers la spiritualité Vodun. Aussi, poursuit-il, la ville de Ouidah reste le meilleur site pour abriter un tel événement d’envergure. Deuxièmement, lesVodundays se veulent un festival au cœur de la célébration de la fête des religions endogènes qui reste une initiative de vieille date. « Le 10 janvier reste une fête nationale des religions endogènes qui est célébrée dans chaque commune du pays », souligne-t-il.

Polémique sur le carnaval : Le porte-parole a également réagi à certaines préoccupations soulevées au sein de l’opinion ainsi que les critiques formulées contre l’organisation. En ce qui concerne le carnaval des brésiliennes qui a suscité une flopée de commentaires, Wilfried Léandre Houngbédji s’est voulu plutôt rassurant. Sur la dépravation supposée de ce carnaval, il a invité les ceux qui n’ont pas aimé à s’informer sur le Carnaval de Rio qui est l’événement touristique le plus important de la municipalité de Rio et la fête nationale la plus populaire au Brésil, en particulier à Rio de Janeiro. Selon ses propos, le Bénin a voulu cette année marquer d’un sceau particulier la première édition des Vodundays en faisant appel à ce carnaval. « Il ne s’agit pas d’encourager une certaine dépravation » a indiqué le porte-parole du gouvernement qui invite les uns et les autres à taire le débat.