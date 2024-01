Faible visibilité des femmes parlementaires dans l’arène politique béninoise: La députée Démocrate Edwige Assogba contredit le président Talon

Vues : 8

Le président de la République, Patrice Talon, a réuni les 29 femmes députés de la 9è législature pour exprimer sa désolation de ne pas les voir active sur la scène politique. Reçu sur l’émission ‘’Version originale’’ de TVC-Bénin, l’honorable Edwige TossahAssogba, députée du parti Les Démocrates, dit ne pas partager cet avis du chef de l’Etat. Une constatation infondée selon la députée, qui affirme que les femmes parlementaires sont bien évidemment visibles et s’expriment. « Elles posent des questions au gouvernement, elles vont recueillir les maux qui minent les populations et viennent les poser à l’Assemblée », a-t-elle défendu.Cependant, ellea fait savoir que l’abstinence des femmes à se prononcer dans l’arène politique béninoise, est en partie une responsabilité des dirigeants. A l’entendre, maintes sont les femmes qui aspirent s’aventurer dans la politique mais sont contraintes de désister au regard des répressions et la méfiance de leurs devancières. « On demande que les femmes soient visibles et dans le même temps on fait des répressions envers ces femmes, qui, vous le savez très bien, sont les sexes faibles. Vu les contraintes sociologiques de notre pays, les femmes ne s’expriment pas. Mais les quelques unes qui osent le faire sont interpellées et arrêtées. Une femme qui donne son opinion politique et on lui donne 20 ans de prison alors qu’elle est une mère au foyer. Je veux parler de ReckyaMadougou et de toutes les autres femmes déjà emprisonnées », a laissé entendre l’honorable Edwige TossahAssogba, député du parti Les Démocrates. Toutefois, l’invitée de TVC-Bénin propose une solution sommaire aux dirigeants pour accroitre la visibilité des femmes en politique. Selon elle, il faut mettre dans les bonnes conditionscelles qui s’expriment afin de stimuler les autres femmes à emprunter le même chemin et œuvrer pour le développement du pays. « Nous sommes en démocratie et les femmes doivent s’exprimer autant que les hommes. Il faudrait leur donner les meilleures conditions pour leur permettre de s’afficher. Nous ne sommes pas nombreuses…Si nous qui le faisons, on nous laissait cela pourra stimuler d’autres et nous rendre aussi plus visible », a-t-elle indiqué. L’honorable Edwige TossahAssogba a par ailleurs noté que chacune des femmes de la 9è législature sont des femmes leaders de leur zone et de ce fait représentent le Bénin. « Déjà qu’elles sont député, c’est qu’elles sont déjà visibles », soutient-elle.

