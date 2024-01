Avancement de grade des fonctionnaires de l’Etat: Le gouvernement crée une commission pour la transparence et la justice

Vues : 7

Pour plus de transparence et de justice dans les avancements de grades, le gouvernement a décidé en conseil des ministres du mercredi 17 janvier 2024, la mise en place d’une Commission nationale d’avancement de grade. L’objectif de cet organe est de mettre fin aux incongruités, injustices, et au manque de transparence dans les décisions d’avancement où, parfois, certaines considérations jouent sans tenir compte des mérites. La Commission nationale d’avancement de grade permettra donc de récompenser davantage le mérite professionnel et l’engagement de l’agent à faire son travail salarié avec célérité et probité. Selon le communiqué du conseil publié, « cet organe, prévu par la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique, a pour vocation de se prononcer sur la promotion des fonctionnaires aux grades supérieurs et d’arrêter le tableau annuel des avancements ». Cette commission a pour mission d’étudier les tableaux sectoriels d’avancement de grade des ministères et institutions de la République ; d’arrêter les états de propositions à I ‘avancement de grade, en se conformant aux dispositions du statut général de la Fonction publique; de dresser la liste des candidats retenus, par catégorie et par grade, pour l’inscription au tableau d’avancement ; de retenir le nombre de candidats à promouvoir qui ne peut excéder le nombre de vacances fixé sur la base du pourcentage de fonctionnaires prévus dans chaque grade et d’établir le tableau d’avancement de grade et le soumettre à l’appréciation du ministre chargé de la Fonction publique. En adoptant le décret relatif à sa composition, ses attributions et son fonctionnement, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique et le ministre de l’Économie et des Finances d’en assurer l’application judicieuse.