Aux commandes du comité Afrique du ‘’MEDEF International’’: Philippe Labonne honore la société Africa Global Logistics (AGL)

Philippe Labonne, président du comité Afrique du ‘’MEDEF International’’

Ce que vous devriez savoir : Le président d’AGL (Africa Global Logistics), Philippe Labonne est désormais le nouveau président du comité Afrique de MEDEF International. Il succède à Momar Nguer en poste depuis 2019. Avec plus de 30 ans d’expérience dans la gestion des activités logistiques en particulier en Afrique, le président d’Africa Global Logistics est promu à la tête du plus grand réseau privé d’affaires ‘’MEDEF International’’. Depuis 2015, Philippe Labonne a œuvré, à l’AGL, au développement du premier réseau de logistique intégré africain qui mobilise 23000 collaborateurs africains dans 47 pays et coopère avec plus de 10000 PME africaines. De 2017 à 2023, il a été vice-président du Comité Afrique en charge de l’Afrique de l’Est. En effet, le comité Afrique de MEDEF International anime la relation entre les communautés d’affaires française et africaine à travers un réseau constitué des patronats africains, des conseillers du Commerce extérieur de la France, des postes diplomatiques et des administrations françaises. Il s’appuie sur plus de 6 000 dirigeants actifs représentant 2 300 entreprises françaises et se réunit près de 60 fois par an pour créer un cadre d’échange et de mutualisation d’expérience entre entreprises françaises autour des principaux décideurs publics et privés africains.

Entre les lignes : Désormais à la tête du comité Afrique de MEDEF International, Philippe Labonne entend inscrire en droite ligne des priorités de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, dont la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Avec son comité, il s’engage à assurer la promotion de l’empreinte positive des entreprises françaises sur le continent en matière de création d’écosystèmes vertueux avec les parties prenantes locales. En partenariat avec les patronats africains, il coconstruira une réponse adaptée aux défis de la jeunesse africaine à travers des initiatives portées par des entreprises africaines et françaises. « Je suis honoré de la confiance qui m’est témoignée et de cette nouvelle mission au sein de MEDEF International. Je tiens à remercier et rendre hommage à mon prédécesseur, Momar Nguer, pour son travail remarquable à la tête du comité », fait-il savoir. Philippe Labonne souhaite soutenir le renforcement du commerce au sein de la région et son intégration avec le reste du monde, et contribuer à une croissance économique durable et inclusive de l’Afrique.

A propos d’AGL (Africa Global Logistics) : AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, offrant des solutions logistiques globales, sur mesure et innovantes à ses clients africains et internationaux. La société a récemment rejoint le groupe MSC, une entreprise maritime et logistique de classe mondiale. Grâce à son réseau de 250 agences logistiques et maritimes, 22 concessions portuaires et ferroviaires, 66 ports secs et un terminal fluvial, AGL bénéficie d’une expertise développée depuis plus d’un siècle. Avec une équipe de plus de 23 000 collaborateurs africains, l’ambition d’AGL est de contribuer durablement aux transformations de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor oriental.