Vodun Days: Plus de 90 mille festivaliers à Ouidah les 9 et 10 janvier 2024

Vues : 7

La première édition des Vodundays à Ouidah a enregistré 97000 participants les 9 et 10 janvier 2024 selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD). Dans un communiqué en date du dimanche 14 janvier 2024, le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbolaa souligné la fierté du Bénin d’avoir partagé la richesse et la diversité de son identité culturelle avec l’Afrique, la Diaspora et les touristes venus de divers horizons. Ci-dessous l’intégralité du communiqué signé du ministre de la Culture du Bénin, Jean-Michel Abimbola.

Communiqué du ministère du tourisme de la culture et des arts



Le Bénin vient de vivre deux (02) jours intenses et des moments inoubliables de communion autour des arts, culture et spiritualité vodun. Conformément aux engagements pris par le gouvernement, la dynamique de révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier, se construit avec méthode et rigueur. L’écho inédit et la grande mobilisation observée au cours des festivités témoignent de la cohérence de l’action publique et de l’adhésion du peuple béninois à gagner le pari de l’affirmation des valeurs identitaires et du rétablissement de la dignité de tous.

L’engouement enregistré chez toutes les catégories sociales et dans le rang des touristes venus de différents continents conforte la position et le rôle que joue désormais le Bénin dans la promotion du dialogue et de la coexistence inter-religieux. La ferveur et l’enthousiasme remarqués sur les cinq (05)sites dédiés aux animations des fidèles de couvents vodun et au village des festivités ont permis aux publics de découvrir le Vodun dans toute sa beauté et sa majesté.

Nous sommes fiers d’avoir partagé la richesse et la diversité de notre identité avec nos frères et sœurs de l’Afrique et de la diaspora, les touristes et le monde entier. L’envie du Bénin et de sa culture s’est réellement manifestée à travers une présence massive des étrangers, une mobilisation impressionnante du public et une liesse populaire. Le travail méthodique réalisé par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) estime à quarante-quatre mille (44 000) le nombre de personnes présentes aux festivités du 09 janvier 2024 à la plage de Ouidah et à cinquante-trois mille (53 000) pour la soirée du 10 janvier.

C’est pour moi le lieu de féliciter le peuple béninois de s’être approprié les VodunDays et d’en avoir fait des moments de cohésion identitaire et de communion culturelle. J’exprime ma gratitude à l’endroit du Comité d’organisation, du Comité des rites vodun, du Collège des prêtres du Fâ, des journalistes et de tous les différents contributeurs (artistes, chefs religieux, fidèles des couvents, exposants, opérateurs culturels, etc.) qui ont donné vie à cet immense champ d’expression cultuelle et culturelle.

Je vous donne rendez-vous en août prochain pour un second temps des célébrations autour du vodun : le Festival des arts et culture vodun de Porto-Novo.

Vive la culture au service du développement !

Vive la Destination Bénin !

Babalola Jean-Michel H. ABIMBOLA,

Ministre du Tourisme, de la culture et des arts.