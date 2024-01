Politique nationale: Boni Yayi demande aux Béninois de ne pas insulter Talon

Vues : 63

Talon et Yayi à l’occasion de leur rencontre au palais de la présidence

Même s’il y a quelques jours, son parti mettait en garde, Patrice Talon contre un troisième mandat et appelle à la vigilance face à un troisième mandat déguisé, Boni Yayi tempère la situation. Lors d’un meeting de réconciliation et de remobilisation à Dogbo le dimanche 14 janvier 2023, l’ancien Chef d’Etat demande aux Béninois de ne pas insulter Patrice Talon. Il exhorte, tout simplement ses compatriotes, à prier pour son successeur afin qu’il ait l’ouverture d’esprit. Cette ouverture d’esprit, espère le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, pour la construction du Bénin. « N’insultez pas le président de la République, le président Patrice Talon. Il est à un poste sensible. Néanmoins, priez pour lui afin qu’il ait l’ouverture d’esprit, l’esprit d’écoute pour la construction de notre pays », a invité Boni Yayi. Il faut dire que par décision 24-001 du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a demandé aux députés de modifier le code électoral en vue d’établir une légalité dans le cadre du parrainage des maires aux candidats à la présidentielle 2026. Boni Yayi et ses soutiens restent inquiets face à cette décision et soupçonnent une révision de la constitution afin que le président Talon s’octroie un autre mandat supplémentaire. Par contre, le président Patrice Talon rappelle, à chaque fois qu’il en a l’occasion, qu’il ne compte pas briguer un troisième mandat et qu’il est à son dernier mandat. La constitution en vigueur ne lui permet non plus et dispose clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats présidentiels dans sa vie. L’autre chose, c’est que la proposition de loi spéciale portant amnistie au profit des acteurs politiques en exil ou en détention introduite par les députés du parti Les Démocrates est rejetée à la commission des lois. Ce qui pourrait aussi justifier cette demande de prière de Boni Yayi pour que son successeur ait l’ouverture d’esprit. A cet meeting à Dogbo, le président du parti Les Démocrates, Boni Yayi avait à ses côtés les vice-présidents, Eric Houndété et Nourénou Atchadé, des membres de la coordination nationale, des membres de la coordination des 11 ème et 12 ème circonscriptions électorales.

Alban TCHALLA