Me Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle: « Les réformes de  2019 comportent d’énormes lacunes »

Suite à la décision Dcc 24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle invitant le parlement à revoir certaines dispositions du code électoral, l’ancien président de cette haute juridiction, Me Robert Dossou a réagi lors d’un entretien sur Canal 3. En effet, par Décision 24-001 du 4 janvier 2024, la Cour a invité les députés de la 9è législature à procéder une modification du Code électoral, en vue d’établir une légalité dans le cadre du parrainage des maires aux candidats à la présidentielle 2026. Cette décision tend à faire croire aux citoyens, selon Me Dossou, que pour modifier les actes, qu’il faut passer par la Cour constitutionnelle. Pour lui, la saisine de la Cour de son point de vue, n’était pas nécessaire. Il pense que ce sont les députés qui devraient faire une proposition de loi pour réajuster ce qu’ils ont découvert. Dans son intervention, il a déploré que de 2019 à aujourd’hui, les partis politiques qui animent la vie politique et qui comportent de brillantes personnalités intellectuelles n’ont pas remarqué ce qui ne va pas pour initier un projet. « Je reçois mal et je voudrais que tous les citoyens de ce pays comprennent qu’on n’a pas besoin de passer par la Cour constitutionnelle pour abroger une loi. Le côté positif de cette décision révèle que tout le train de réformes prises en 2019, comportent d’énormes lacunes, soit de forme, soit de logique, soit de régularité de fonctionnement des institutions mais surtout, ces textes ont créé crispation dans le pays du point de vue de leurs contenus », fait-il savoir. L’invité de Canal 3 invite ceux qui ont édité ces textes à l’épreuve, à s’assoir et à les détecter. « Il y a des choses à revoir de manière inclusive. La décision 24-001 du 4 janvier 2024 a très bien décortiqué les dysfonctionnements qui sont là », précise-t-il. Plus loin, il indique que Joël Aïvo et Reckya Madougou avaient déjà alerté sur ces lacunes, mais les acteurs ont engagé leurs compétences au service d’une cause et d’un objectif donné.

Alban TCHALLA