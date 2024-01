Vœux du président Julien Minavoa à l’endroit du mouvement sportif : « Que notre pays puisse se rendre à Paris 2024 avec le maximum d’athlètes qualifiés»

Vues : 2

Pour le compte de la nouvelle année 2024, le président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa, veut voir une forte délégation d’athlètes béninois se qualifier pour les jeux olympiques Paris 2024. Ce souhait, il l’a fait savoir lors d’une cette interview. Lisez plutôt!

L’Événement Précis: Pourriez-vous partager avec nous vos vœux pour le mouvement sportif en ce début d’année 2024?

Julien Minavoa: 2024 est une année olympique. Mon grand souhait est que notre pays puisse s’y rendre avec le maximum d’athlètes qualifiés afin que la délégation béninoise ne paraisse pas là-bas comme, disons participer pour participer. Je voudrais en plus de cela dire que c’est une année spéciale dans la mesure où en dehors des jeux olympiques qui profilent à l’horizon, déjà en mars, il y a les jeux africains, Accra 2024 auxquels nos compatriotes doivent prendre part. Et là, les filtres ne sont pas aussi serrés que pour les jeux olympiques. Donc le pays participera, selon l’ouverture, que donneront les organisateurs et selon les possibilités de participation dont dispose le Bénin.

Parlant des JO Paris 2024, y a-t-il des athlètes qui vous donnent des espoirs de qualification ? A ce jour, à combien peut-on déjà estimer la taille de la délégation béninoise qui va représenter le Bénin ?

Il y a une chose qui est certaine. En matière de participation aux jeux olympiques, le Bénin sera présent à ces jeux avec un garçon et une fille en natation, et un garçon et une fille en athlétisme. C’est la toute première possibilité pour notre pays et pour tous les pays du monde de se retrouver à ces jeux. Si vous n’avez pas fait les performances minimales exigées, c’est difficile que vous soyez. Fort heureusement qu’aujourd’hui dans la quasi-totalité des fédérations on parle de ranking. Ça veut dire que pour tous les sports, si vos athlètes doivent se retrouver aux jeux olympiques il faut que leurs performances leur permettent de se retrouver dans le nombre fixé dans ce sport pour être aux jeux. Je parle là des sports individuels dans la mesure où, il y a des pays qui ont compris que pour avoir une grande délégation, il faut absolument se faire qualifier dans les sports collectifs. Et plus vous qualifiez beaucoup d’athlètes, plus votre délégation grandira. Nous avons accordé des bourses à des athlètes en athlétisme, en natation, en tennis, au judo et puis en aviron depuis bientôt trois ans. Et libre cours est donné aux différents athlètes de choisir leur rythme de compétition et leur rythme d’entraînement. Nous espérons que chacun d’eux comprendra et prendra la juste mesure pour pouvoir se retrouver aux jeux olympiques de Paris 2024.

Parler nous des défis majeurs à relever par le sport béninois au cours de cette année 2024….

En sport, le défi permanent est toujours la performance. Il faudrait que nos athlètes se perfectionnent, qu’ils améliorent leur performance. Cela veut dire qu’il faudrait que les fédérations travaillent beaucoup plus sérieusement. Mais le défi singulier qui est celui du comité national olympique par rapport au mouvement sportif, c’est celui de rendre notre mouvement sportif beaucoup plus fiable. Nous voulons rentrer dans une phase d’assainissement des mœurs. Il faudrait que chaque fédération membre du comité olympique soit effectivement ce qu’elle est afin que lorsque le mouvement sportif donne des informations que ce soit des informations fiables. Cela est nécessaire pour le comité olympique dans la mesure où de commun accord avec le ministre actuel des sports, nous devons aujourd’hui concrétiser notre ambition de digitaliser l’assiette fédérale identitaire qui est un instrument d’auto évaluation et de résilience pour toutes nos fédérations. Afin que toutes les données qui rentreront dans la base de cet outil soient des renseignements fiables sur toute la ligne.

Pour réussir une telle prouesse, on imagine que vous avez besoin de travailler en symbiose avec le ministère des sports. A ce niveau comment sont les relations entre le Cnos Ben et le nouveau ministre des sports ?

Le nouveau ministre est quelqu’un qui veut beaucoup savoir et qui veut toujours travailler. Je constate que sans trop de tapage, ni trop de publicité, il a relancé le sens du travail bien fait au niveau du ministère des sports.

Transcription Anselme HOUENOUKPO