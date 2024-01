Universités publiques du Bénin: Voici les  31 enseignants du supérieur régularisés par le gouvernement

Vues : 5

Éléonore Yayi Ladékan, Ministre de l’enseignement Supérieur

Bonne nouvelle pour des agents de l’Etat intervenant dans les universités publiques. Le Conseil des ministres du mardi 9 janvier 2024 a décidé de régulariser leur situation administrative et leur reclassement dans un corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin, pour compter de la date d’effet de leur mise à disposition en qualité d’assistant en position probatoire. Ils sont au nombre de 31 fonctionnaires de l’État à bénéficier de cette régularisation. Selon le conseil des ministres, les agents concernés sont impliqués dans le bon déroulement des activités académiques (cours, travaux pratiques, travaux dirigés, encadrement de mémoire, participation aux jurys de soutenance de mémoire, etc.) dans ces universités jusqu’à ce jour, de façon bénévole. « Les comités scientifiques sectoriels et les conseils scientifiques ayant validé les dossiers de certains d’entre eux, ils ont été inscrits sur les tableaux scientifiques, tenant compte de l’admission à la retraite d’enseignants titulaires des cours. Cela a permis d’assurer la continuité des enseignements et des autres activités académiques liées à leurs spécialités », précise le communiqué du Conseil des ministres. Etant donné que la plupart de ces fonctionnaires ont bénéficié d’une bourse du budget national pour leur formation doctorale, le Conseil après avoir autorisé la régularisation de leur situation administrative, a autorisé leur reclassement dans un corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin, pour compter de la date d’effet de leur mise à disposition en qualité d’assistant en position probatoire.

Liste des agents concernés

-ABADAME Marcellin

-AFFOLABI Olatoundé Armand Léonce

-AKOGNI Paul

-AKOTCHAYE Nicolas

-ATOUN Carlos

-AVOCES David Pierre

-AYESSI Yaovi Mathieu

-BODJRENOU F. Caroline

-BOUKARI Nouréni

-BOURAÏMA Abdel-Kabirou

-DOSSAVI-YOVO Codjo Appolinaire

-DOSSOU Jean Cosme Nounagnon

-DOVONOU Jérémie

-EZIN Ohôô Emmanuel

-GARBA Kamel Aréo

-GBELEME Yaovi Michel

-HODONOU Alfred Semako

-HONVO Germain

-HOUNDALIDJI Hilaire Elvis

-KORA ZAKI YAROU Salifou

-KOUMOLOU Luc Babatoundé

-KOUSSIHOUEDE Fifamè Eudia Nadège

-LAIBI Babatoundé Armel

-LALEYE Obafèmi Arnauld Fernand

-MOUSSILIOU Chérif Abdoulaye

-OKPEICHA Abossèdé Paulette Epse GNANVI

-SAKPOLIBA Coudjinou Innocent

-SANDA MAHAMA Amadou Tidjani

-YESSOUFOU Arouna

-YESSOUFOU Lafiou

-SOHOUGAN S. Henri