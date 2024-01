Promotion du patrimoine culturel et cultuel: Effervescence autour de Talon et de “Vodun Days” à Ouidah

Vues : 50

Concerts, festival, démonstration culturelle etc, la cité historique de Ouidah était en ébullition depuis le samedi 06 janvier dernier dans le cadre des festivités des Vodun Days. Démarrée par la caravane brésilienne animée par le groupe Bantu Afro Brasileiro, la fête des Vodun Days dans la ville a vibré au rythme des chants et danses béninois et d’ailleurs. Un évènement de grand rassemblement les 09 et 10 janvier qui n’a laissé personne indifférente de par le monde entier. Le président de la République, Patrice Talon ne s’est fait pas conter l’évènement. Il s’est rendu dans la ville mardi soir où se tenait le méga concert afro pop. Bien avant le démarrage de ce géant concert, Patrice Talon a suivi le défilé des egun-gun qui se sont approchés pour lui donner des bénédictions. De bout en bout jusqu’au petit matin, le Chef de l’Etat a assisté les prestations des artistes qui se sont produits sur scène. De la voix mélodieuse des Teriba et Pépé Oléka, à l’instrument musical de Jah Baba passant par l’orchestre du groupe Tabou Combo aux prestations de Teni, Yèmi Aladé et Koffi Olomidé etc, le public s’est profondément émerveillé. Sur les yeux, se lisaient fierté et satisfaction rappelant l’héritage et la richesse de l’unité retrouvée autour de Vodun, une identité culturelle partagée par les Béninois. Patrice Talon au milieu de la foule, casquette sur la tête et sourire aux lèvres, n’a pas hésité à esquisser à plusieurs reprises des pas de danse. Fièrement heureux, Patrice Talon a pris du plaisir pour embrasser amicalement dans ses bras, ses proches qui se sont empressés pour venir le saluer.

Assise A.