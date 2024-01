Décentralisation et de Déconcentration: Le document de la PONADEC 2024-2033 adopté

Vues : 4

De quoi s’agit-il : L’analyse diagnostique de la première mise en œuvre du document de Politique nationale de Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC) révèle d’importantes contraintes qui limitent le développement véritable des communes. Il s’agit, entre autres, des difficultés de mobilisation des ressources, du manque d’harmonisation des outils de planification, de la faible territorialisation de l’aménagement du territoire et de la non-prise en compte de la dimension genre. C’est pourquoi en Conseil des ministres du mardi 09 janvier 2023, le gouvernement a apporté des changements et a approuvé PONADEC pour la période 2024-2033. Avec la nouvelle génération de la PONADEC, qui résulte d’un processus participatif, l’accent est mis sur une plus grande efficacité de l’action publique au profit des collectivités locales, en vue d’accélérer le développement équilibré et harmonieux du territoire national. Comme impacts, il sera question de l’approfondissement des principes et exigences de la décentralisation et de la déconcentration pour une modernisation de l’Administration publique locale, un aménagement durable du territoire national, une transformation plus accentuée de l’économie nationale à partir du niveau local. La PONADEC 2024-2033 met principalement l’accent sur des leviers importants tels que le transfert des compétences et des ressources, la mobilisation des financements au profit des communes, le renforcement des capacités des acteurs, la territorialisation du développement, la promotion de l’économie locale, la bonne gouvernance locale, le suivi-évaluation. Elle intègre également d’autres facteurs que sont la communication, la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale, l’emploi, la digitalisation, l’environnement et le changement climatique.

Entre les lignes : D’un point de vue global, elle est portée par la vision qu’« à l’horizon 2033, les communes du Bénin sont des espaces bien gouvernés, à économie prospère pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Elle repose sur cinq orientations stratégiques que sont : le renforcement de l’autonomie des collectivités territoriales ; l’amélioration de la déconcentration et de la tutelle ; la promotion de l’aménagement du territoire, de l’intercommunalité et du développement durable au niveau local ; l’amélioration de la qualité de la gouvernance locale ; le renforcement du système de pilotage, du suivi, de l’évaluation et de la communication.