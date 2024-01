17e journée Ligue Pro : Dadjè Fc impitoyable devant Loto Popo Fc

Vues : 3

Le buteur David Cosmos congratulé par ses coéquipiers

Le stade Omnisports de Grand Popo s’est transformé en chaudron pour Loto Popo, ce mercredi 10 janvier 2024. En effet, l’équipe de la localité qui recevait son homologue d’Aplahoué, Dadjè Fc, a perdu lourdement devant son public. 6 buts à 1 est le score qui a sanctionné cette confrontation.

Joie avant le déluge : Pourtant, c’est Loto Popo qui a ouvert en premier le score. On jouait la 10e minute quand Michel Manimé s’est joué des défenseurs de Dadjè Fc pour tromper Aubin Lassissi, d’une frappe croisée. 1-0, les Lotoboys semblent bien lancer leur soirée. Mais, sans compter avec un Cosmos David des grands jours. 18e minute, l’ancien joueur de Loto Popo, fait une déboulée sur le côté gauche de la défense de l’équipe de Grand Popo avant d’adresser une passe à Issa Issa qui rétablit la parité.

Début du calvaire : Après cette égalisation, les joueurs de Patrick Agbégninou comme libérés vont prendre les devants des opérations. Ainsi, Abayomi Ayinla sur un coup franc bien positionné pour lui enroule parfaitement la balle par-dessus le mur et trouve la lucarne gauche des buts gardés par Ben Traoré. 2-1, c’est sur ce score qu’est intervenue la pause. De retour des vestiaires, passeur, Cosmos David devient buteur. Il porte le score à 3 buts à 1 à la 49e minute. Les Lotoboys tentent le tout pour le tout et vont se procurer un penalty que va manquer Rodrigue Fassinou.

Poursuite de la débâcle : Après cette opportunité manquée, ajoutée à celles de Moussa et d’Abdul Boladji sans oublier Bourougou, les poulains du gabonais Saturnin Ibela ne sont jamais parvenus à se remettre dans le sens de la marche. Presqu’à la rue, ils ont encaissé 3 autres buts, tous des œuvres des mêmes buteurs. D’abord, c’est Issa Issa qui reprend bien le centre de Cosmos David à la 65e minute. Ensuite, c’est Cosmos David lui-même qui sort gagnant de son duel avec Allassane en position de dernier défenseur avant d’ajuster Ben Traoré une nouvelle fois pour le 5-1. On était à la 85e minute. Sorti après cette réalisation, l’homme du match va suivre depuis le banc des remplaçants le deuxième but d’Abayomi Ayinla à la 90e+4 minutes.

Retour de la monnaie : C’est donc sur le score de 6 buts à 1 qu’a pris fin cette rencontre. Une humiliation que justifient Patrick Agbégninou et son poulain Cosmos David après le coup de sifflet final. « C’est un match que nous avons bien préparé. En effet, ils nous avaient battu chez nous 4-1 et on voulait à tout prix les gagner», a commencé Cosmos David avant d’ajouter «On n’avait pris le match au sérieux». Ce qu’a confirmé son entraîneur. «C’est juste que les joueurs étaient déterminés. On avait envie de venir les gagner ici peu importe le score», a fait savoir Patrick Agbégninou fier de ces joueurs.

Avec ce résultat, Dadjè Fc déjà qualifié, solidifie son fauteuil de leader de la zone B avec 34 points+14. Loto Popo reste 2e avec 28 points +9 et est désormais sous la menace de Dynamo Abomey (3e avec 27pts).

A. H