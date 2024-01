Demande d’un droit de réponse à l’ORTB: Boni Yayi dément et dit ce qui le préoccupe

Vues : 17

Boni Yayi, président du parti Les Démocrates

Même si le parti Les Démocrates se plaint de la diffusion de sa rencontre avec le Chef de l’État sans le consentement de ses responsables, le président du parti Boni Yayi n’a jamais demandé un droit de réponse quelconque à l’ORTB. C’est ce qu’il faut retenir du dément apporté par le cabinet de l’ex-chef d’Etat. « Le président Yayi n’a jamais été demandeur d’un droit de réponse quelconque à l’ORTB », lit-on dans la publication. Le cabinet de Boni Yayi dénonce une « diversion, par des sujets d’ordre secondaire, pour écarter l’attention du peuple des tractations en cours au sein d’un groupuscule pour une modification non consensuelle de la Constitution ». Les préoccupations du président Yayi, précise-t-il, sont essentiellement de consolider la foi en DIEU pour indubitablement atteindre une meilleure gouvernance en termes de Pain, de Paix, de Liberté et d’institutions fortes capables de protéger nos lois consensuelles y compris notre loi fondamentale de 1990. « La libération de Reckya Madougou, du Professeur Joël Aïvo, des autres détenus politiques et le retour des exilés politiques sont les priorités de l’ancien président Yayi », indique la publication. Boni Yayi appelle ses militants à retrousser les manches pour davantage de pain et de liberté pour le peuple. « Dans le contexte actuel, un dialogue politique national est indispensable à la concrétisation d’un mieux-vivre ensemble accompagné d’un développement équilibré et harmonieux de notre nation commune », a-t-il suggéré.

Alban TCHALLA