Expérience Tébé, président du parti MPL:  « Le peuple n’a plus confiance en ses dirigeants… »

Ce que vous devriez savoir : Invité de Peace FM le dimanche 07 janvier 2024, le président du parti MPL, Expérience Tébé s’est prononcé sur plusieurs sujets qui font l’actualité dont la question du 3è mandat, la révision de la constitution, le discours de Talon sur l’état de la nation etc. Pour Expérience Tébé, le président Patrice Talon ne fera pas un 3è mandat parce qu’il est inscrit que nul ne peut faire plus de deux mandats. « S’il a jugé bon de mettre cela dans notre constitution, je pense que le chef de l’Etat actuel ne fera pas un troisième mandat. Je veux que tout le monde puisse le dire avec fermeté. Il l’a dit et ça, on ne reviendra pas là-dessus », soutient Expérience Tébé. Selon ses explications, c’est l’article 135 qui pose un problème et la Cour constitutionnelle a invité l’Assemblée nationale à revoir le code électoral. « On se retrouve dans une situation où des élus ne seront pas en mesure d’accorder leur parrainage aux candidats à la présidentielle de 2026 », s’est-il justifié. Il poursuit : « On assiste à un délitement du tissu social. La paix qui nous a caractérisés depuis des années est en train de se filtrer. Et le gouvernement a le devoir de réconcilier le peuple. De plus en plus, les jeunes perdent espoir. Le peuple n’a plus confiance à ses dirigeants, à la classe. Et, ça, c’est la gouvernance de ces dernières années qui a renforcé ce climat ».

Entre les lignes : Au sujet de l’affaire entre Patrice Talon et Boni Yayi, l’acteur politique explique que les béninois sont fatigués de la guéguerre entre ces deux personnalités. « Nous ne voulons pas que tout le problème des béninois se résume à Talon à du Yayi. Ça fait près de 8ans que le président Patrice Talon est là et on revient sur les problèmes d’empoisonnement, coup d’Etat alors qu’aujourd’hui, les béninois ont faim et veulent des solutions. Les béninois n’ont pas du travail. Si les deux se voient et c’est pour trouver de solutions à cette masse de jeunes qui est sans emploi, là d’accord », a-t-il dit. L’invité de Peace FM est revenu sur le discours sur l’état de la nation et informe que ce discours est « un peu flatteur ». « Comme j’ai souvent pour habitude de le dire, on a souvent comme impression qu’on a deux Bénin qui se cohabitent. Le Bénin où tout va bien, celui de cette minorité qui touche les faveurs d’un régime en place et un Bénin qui est constitué de cette large masse sociale qui ploie sous le coup de la misère où le seul repas par jour n’est pas évident, où les enfants n’ont pas accès facilement à l’éducation », a-t-il déploré, avant de dire que « la solution pour la libération des détenus politiques et les jeunes qui sont encore dans les prisons est ailleurs. Il va falloir que les uns et les autres reviennent, il faut qu’ils changent de fusil d’épaule ».

Alban TCHALLA