Libération de Madougou et Aïvo: Mgr Roger Houngbédji justifie la démarche des Évêques vers Talon

Vues : 9

« L’Eglise ne fait pas de la politique politicienne. Cette démarche s’inscrit dans la responsabilité de l’Eglise pour la sauvegarde de la paix au Bénin ». C’est ce qu’il faut retenir des explications de l’Archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Houngbédji, qui s’est exprimé le lundi 25 décembre 2023 sur RFI. En effet, l’Archevêque a annoncé que les évêques attendent de discuter avec le Chef de l’Etat, Patrice Talon au sujet de la détention des leaders de l’opposition Joël Aïvo et Reckya Madougou. Leur emprisonnement par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ainsi que de plusieurs autres proches des Démocrates, est considéré, par certains acteurs, comme ‘’un recul de la démocratie’’ et de ce fait peut constituer ‘’une menace pour la paix’’. Les responsables du parti Les Démocrates évoquent régulièrement le sujet dans leurs discours. Boni Yayi, leader du parti a même alerté la communauté et le parti a fait une proposition de loi d’amnistie qui visiblement ne peut plus prospérer au regard des explications techniquement données par Patrice Talon, lui-même. Face à la situation, les évêques du Bénin veulent entrer dans la dynamique visant à obtenir de Patrice Talon, la libération de Joël Aïvo et Reckya Madougou. Mgr Roger Houngbédji a affirmé que les tractations sont en cours pour un tête-tête entre l’Église catholique et Patrice Talon. « On essaie de l’évoquer. On a aussi essayé ces derniers temps de revenir, mais c’est le problème des agendas qui ne le permettent pas très souvent. Donc, nous sommes toujours dans l’attente, mais on ne baisse pas la garde », fait-il savoir sur les démarches de discussions à engager. Parlant de l’Eglise catholique, il dit que « tout ce qu’elle essaie de faire, c’est comment entreprendre un dialogue, et donc, lorsque le bien-être de la population, reposant sur les valeurs fondamentales des droits de l’Homme, est en danger, je crois que l’Église a le devoir, c’est sa mission prophétique, d’être la voix des sans-voix et doit toujours tirer la sonnette d’alarme ». Rappelons que Reckya Madougou a été condamnée à 20 ans de prison ferme pour ‘’financement du terrorisme’’ et Joël Aïvo à 10 ans de prison pour ‘’atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux’’.

A. T.