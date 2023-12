Discours sur l’état de la nation: Talon évoque des statistiques montrant la résilience de l’économie béninoise

Vues : 5

Sacrifiant à la tradition, le Chef de l’Etat, Patrice Talon a prononcé son discours sur l’état de la nation le jeudi 21 décembre 2023 à l’Assemblée nationale. Dans son message, il est revenu sur quelques statistiques relevant de la résilience économique et de développement, malgré les difficultés auxquelles font face les pays dans le monde entier notamment la guerre en Ukraine et au proche Orient. En effet, selon les statistiques évoquées par le président Patrice Talon, le FMI a plébiscité les efforts du Bénin, qui est devenu le deuxième pays à bénéficier de la facilité pour la Résilience et la Durabilité, avec un accès à 120 % de sa quote-part. En juin 2023, l’Organisation des Nations Unies a classé le Bénin, 1er en Afrique et 5ème dans le monde pour l’indice qui mesure la capacité des Etats à générer des solutions pour le développement durable et à respecter leurs engagements. L’Institut allemand pour le développement et la durabilité ont classé le Bénin au 8ème au rang mondial, et premier en Afrique, en termes de transparence des dépenses fiscales des pays. Aussi, le Bénin est classé premier en Afrique en ce qui concerne le développement durable et la transparence fiscale. En octobre 2023, Standard & Poor’s a maintenu la notation de B+ du pays et révisé favorablement la perspective associée, passant de Stable à Positive. Le Bénin est selon cette Agence, le seul pays d’Afrique disposant d’une perspective Positive. D’un autre côté, la Banque Mondiale classe premier en Afrique de l’Ouest et en ce qui concerne plus spécifiquement le volet Politique économique et la banque mondiale reconnait le pays premier dans toute l’Afrique en ce qui concerne plus spécifiquement le volet Politique économique.