Diplomatie: Talon affirme vouloir rétablir rapidement les relations avec le Niger

Vues : 13

(« Notre diplomatie n’a pas manqué d’adresser de manière discrète et répétée des messages »)

« Il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte ». C’est ce qu’a déclaré le Chef de l’Etat, Patrice Talon dans son discours sur l’état de la nation face aux députés à l’Assemblée nationale le jeudi 21 décembre 2023. Le Bénin tenant compte des sanctions de la CEDEAO contre le Niger depuis le coup d’Etat du juillet dernier renversant le président Mohamed Bazoum, a fermé ses frontières. Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a justifié cette position du Bénin parce que la « prise de pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu ». « Nous l’avons fait », a dit Patrice Talon. Désormais, sa volonté, c’est de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et les pays voisins où les coups d’Etat sont intervenus. C’est pourquoi, il invite les nouvelles autorités de ces pays en transition à donner leur gage de discuter et d’entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. « Le Bénin n’a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires et internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations, de leur rendre la vie encore plus difficile. Notre diplomatie n’a pas manqué d’adresser de manière discrète et répétées des messages à ces pays notamment le Niger », note-t-il. Par ailleurs, il pense que les africains ont besoin que le pouvoir d’Etat soit de plus en plus stable pour mettre fin à la marginalisation du continent.

Alban TCHALLA