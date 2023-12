Insertion professionnelle des jeunes diplômés: Bénin Terminal offre des bourses de stage aux meilleurs étudiants de l’ENEAM

Vues : 3

Vue partielle de quelques étudiantes aux côtés des responsables

Ce que vous devriez savoir : Plus d’une dizaine d’étudiants de l’École Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) bénéficieront des bourses de stage de deux ans de la part de la filiale de l’AGL Bénin Terminal. L’annonce a été faite par les responsables de la société Bénin Terminal le 15 décembre 2023, à l’occasion de la cérémonie de l’excellence de l’ENEAM. Au total, 12 bourses de stage pour une durée totale de 24 mois aux meilleurs étudiants des promotions 2021-2022 et 2022-2023 seront octroyées et d’ici janvier 2024, les bénéficiaires de ces bourses intégreront dans les différentes entités de Bénin Terminal. La Direction d’Exploitation, la Direction Administrative et Financière, la Direction des Systèmes d’Information et la Direction des Ressources Humaines sont entre autres les structures qui vont les accueillir. Selon les responsables de Bénin Terminal, chaque stagiaire percevra spontanément une indemnité à la fin de chaque mois dans le cadre de leur stage.

Que disent les acteurs : A en croire le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture, Bénin Terminal soutient depuis plusieurs années l’ENEAM et a déjà accueilli plus d’une cinquantaine d’étudiants au sein de ses équipes.

Les étudiants de l’ENEAM à l’occasion de la journée de l’excellence

« Les stages que nous leurs réservons permettent de créer une passerelle entre le monde académique et la vie professionnelle », précise Fabrice Ture. Il se dit être heureux de compter parmi eux plusieurs anciens stagiaires de l’ENEAM qui aujourd’hui participent activement au développement de leur entreprise. « Contribuer ainsi à l’émergence de jeunes talents béninois et à la promotion de l’excellence demeure pour nous une grande fierté. », a-t-il confié. A cette occasion, le Directeur de l’ENEAM, Albert Honlonkou s’est réjoui et a adressé les remerciements des autorités de l’Université d’Abomey-Calavi, ceux de l’ENEAM et de ses étudiants. « À travers ce partenariat, Bénin Terminal offre aux étudiants des possibilités d’une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et de développer des aptitudes professionnelles venant favoriser leur insertion sur le marché du travail. », a-t-il déclaré.

A propos de Bénin Terminal : Grâce à 130 000 000 000 milliards de FCFA (200 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.