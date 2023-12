Accord pour l’audit du fichier électoral et autres: Les OSC félicitent Talon et la classe politique   

Vues : 3

A l’issue d’une réunion tenue à Grand-Popo du 10 au 12 décembre 2023, la Plateforme électorale des OSC du Benin a salué l’accord de principe du Chef de l’Etat pour un audit du fichier électoral et réaffirme son engagement à contribuer à la promotion de processus électoraux inclusifs transparents et pacifiques. C’est ce qu’il faut retenir d’un communiqué de presse de la présidente de la plateforme, Fatoumatou Batoko Zossou en date du 20 décembre 2023. Selon ce communiqué, le comité de pilotage de cette plateforme, coordonnée par WANEP Bénin, a fait, d’une part, la revue des aspects relatifs à la gouvernance, au fonctionnement et à la performance de la PEOSC et d’autre part, à l’ébauche de son plan d’élection pluriannuel 2024-2026 en vue de sa contribution au processus électoral de 2026. S’agissant des prochaines élections générales, la Plateforme a procédé à une brève revue du code électoral en vigueur, au plan de ses silences et zones d’ombre y relatifs en retenant de contribuer, en temps utile, au plaidoyer pour l’amélioration de ce cadre légal. D’ores et déjà, la Plateforme électorale des OSC du Benin note avec satisfaction et grand intérêt l’accord de principe donné publiquement par le Président de la République pour un audit du fichier électoral. Elle réitère par ailleurs sa disponibilité à accompagner, de son mieux l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) dans les processus d’actualisation et de finalisation de la Liste Electorale Informatisée. Au-delà des aspects techniques et législatifs passés en revue, à l’occasion de ces échanges, sur l’année électorale particulière que sera 2026 pour notre pays, la Plateforme électorale des OSC du Bénin s’est félicitée de l’amélioration globale du climat politique dans notre pays en termes d’ouverture au plateforme politique, à la discussion et à la tolérance, malgré les diverses positions portées par les uns et les autres dans le cadre de leurs intérêts politiques particuliers. Aussi, la Plateforme électorale des OSC du Bénin encourage-t-elle le président Talon et la classe politique à poursuivre inlassablement leurs efforts pour la promotion de l’intérêt général de la concorde nationale à travers le dialogue politique et l’attention aux difficultés et préoccupation de la majorité silencieuse des compatriotes béninois absents des institutions nationales. Elle réaffirme son engagement à contribuer à la promotion des processus électoraux inclusifs transparents et pacifiques.

Alban TCHALLA