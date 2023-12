Signature d’un protocole d’entente entre l’ADPME et la CCI Bénin: La promotion et développement des MPME bientôt une réalité au Bénin

Vues : 2

Un protocole d’entente a été signé entre l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) représentée par son Directeur Edouard Sehlin et la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin représentée par son Secrétaire Général, Raymond Adjakpa Abilé. La cérémonie s’est déroulée le lundi 18 décembre au siège de l’institution consulaire à Cotonou.

Ce que vous devriez savoir : Le gouvernement du Bénin a rendu effective la réforme qui consistait à créer un guichet unique des PME avec comme philosophie de faire preuve dorénavant de plus de rationalité et de cohérence dans les interventions des actions publiques de l’Etat au profit des MPME. Ainsi, l’Agence se doit de collaborer avec les institutions consulaires notamment la CCI-Bénin afin de mettre en œuvre des actions et garantir l’accès équitable des MPME à ses services sur tout le territoire national. Cet accord de partenariat avec la CCI Bénin vise donc à permettre à l’ADPME, Guichet Unique des PME, de bien mener sa mission, celle de contribuer à la promotion et au développement des micros, petites et moyennes entreprises par l’orientation, l’accomplissement, le financement et la facilitation d’accès aux marchés. Pour faciliter l’accès à l’information à tous les MPME sur toute l’étendue du territoire national, l’ADPME priorise une plateforme digitale des services aux MPME.

Que disent-ils : Après une présentation détaillée de l’ADPME, le Directeur Général, Édouard Sehlin, a indiqué que la vision de l’Agence à l’horizon 2030, est de voir les micros, petites et moyennes entreprises béninoises compétitives émerger en impulsant la transformation structurelle de l’économie, offrant ainsi une prospérité durable dans tout le Bénin. C’est pour cela, poursuit-il, à travers ce protocole d’entente, l’ADPME va s’appuyer sur le rôle et les missions des Chambres consulaires pour déployer sur toute l’étendue du territoire national, les services publics au profit des micros, petites et moyennes entreprises avec une offre intégrée d’orientation, d’information, d’accompagnement et de facilitation d’accès au financement. Dans sa présentation, il n’a pas occulté d’évoquer les priorités de l’agence qui sont : promouvoir l’entreprenariat et l’innovation, développer la productivité et la compétitivité, faciliter l’accès au financement et renforcer les compétences des dirigeants des PME. Pour sa part, le Secrétaire Général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, a salué la cohérence du Gouvernement dans les différentes prises de décisions, jusqu’à la création de l’ADPME. Il a réitéré l’engagement de la CCI Bénin à travailler en parfaite collaboration avec les responsables de l’Agence pour l’atteinte des objectifs, en vue de l’épanouissement des MPME du Bénin.

Entre les lignes : Il faut noter que pour le renforcement et le développement des MPME, les parties prenantes ont déjà identifié trois axes de collaboration. Il s’agit notamment de la formation des cadres opérationnels et des points focaux des Chambres consulaires (CCI Bénin, CMA -Bénin – CNAB) à l’ensemble des dispositifs et outils de l’ADPME ; du déploiement conjoint d’activités au profit des MPME sur toute l’étendue du territoire national ; et de la mise en œuvre opérationnelle de certaines activités du Projet d’Appui à l’entrepreneuriat au Bénin (PAEB).