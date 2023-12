Dernière session de formation continue du CIFAF pour l’année 2023: Jacques Migan engage l’approfondissement des connaissances et savoirs des acteurs judiciaires

Vues : 5

En prélude à la rentrée solennelle du Barreau du Bénin, le CIFAF a organisé sa dernière session de formation continue pour l’année 2023. La cérémonie d’ouverture de cette formation a été présidée par l’ancien bâtonnier Jacques Migan, le lundi 18 décembre 2023 au Palais de Justice de Cotonou.

De quoi s’agit-il : Les magistrats, avocats, greffiers, notaires, Huissiers de Justice, juristes d’entreprise ou du service public et autres acteurs de justice, prennent part du 18 au 21 décembre 2023, à la dernière session de formation continue du CIFAF. Au cours de ces quatre jours de formation, les participants aborderont différents thèmes notamment le droit fiscal, le contentieux de la saisie immobilière, la gestion de la dette publique, le droit numérique, la protection des données à caractère personnel. Ainsi, sur proposition de son Conseil pédagogique, le CIFAF a décidé que la promotion porte le nom de « Edouard Cyriaque DOSSA », Président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Ce qu’en dit le Directeur du CIFAF: Au cours de la cérémonie d’ouverture, le Directeur du CIFAF, Jacques Migan, a fait savoir que ladite session de formation continue est l’occasion pour les acteurs de la justice de se retrouver, de se rencontrer, de réfléchir, d’analyser et d’échanger ensemble pour approfondir leurs connaissances et savoirs. « Le droit est en constante évolution. Il est donc de notre devoir professionnel et déontologique de nous former en permanence quel que soit notre domaine d’activité. Un des rôles du CIFAF est donc d’accompagner tous les juristes dans la satisfaction de cette exigence», affirme Jacques Migan. Avant de clore ses propos, le Directeur du CIFAF a tout particulièrement remercié le Président de la CRIET, Edouard Cyriaque Dossa pour avoir accepté être le parrain du lancement des travaux.

Qui est Edouard Cyriaque Dossa: Dans son allocution, Jacques Migan a notifié que le Président de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), est un éminent spécialiste des questions portant sur la cybercriminalité, le blanchiment des capitaux, la corruption, le terrorisme qu’il enseigne aussi bien à l’Université d’Abomey Calavi qu’à l’ENAM. A l’entendre, Edouard Cyriaque Dossa a commencé sa carrière en tant que Magistrat avant de devenir Directeur des Services Judiciaires au Ministère de la Justice et de la Législation. « Très actif, il participe à de nombreux colloques où il intervient sur les thèmes de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme, contre la corruption au Benin, la fraude fiscale. Monsieur Edouard Cyriaque Dossa est un homme très rigoureux, compétent, très humble et humain », a indiqué l’ancien bâtonnier sans occulter les différents ouvrages à l’actif du président Edouard Cyriaque Dossa.

Entre les lignes: Il faut noter que les enseignements de la formation peuvent être suivis en présentiel et à distance.