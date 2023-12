Visite du Mémorial du Cap 110 au Diamant en Martinique: Talon rend hommage aux africains victimes de la traite des Noirs

Vues : 4

Le Chef de l’État, Patrice Talon en visite de travail en Martinique s’est rendu le vendredi 15 décembre 2023, dans la ville du Diamant où il a visité le Mémorial du Cap 110 à l’Anse Caffard au Diamant. Il était accompagné pour l’occasion du Maire de la ville du Diamant, Hugues Toussay, du Maire des Anses d’Arlet, Eugène Larcher, du Sénateur Serge Larcher, et du concepteur de l’œuvre monumentale Cap 110, Laurent Valere.

Patrice Talon face à ses hôtes martiniquais

Le Cap 110 est un mémorial consacré à l’esclavage érigé à l’Anse Caffard à l’initiative de la commune du Diamant lors du 150ᵉ anniversaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998. Après la présentation du site par son concepteur, Laurent Valere, le président Patrice Talon a procédé à un dépôt de gerbe pour rendre hommage aux déportés africains, victimes de la traite des Noirs vers la Martinique. Occasion pour le Chef de l’Etat d’appeler à un renforcement des relations entre la Caraïbe et l’Afrique de l’Ouest. Il a évoqué la nécessité de fonder une réparation conquérante, une réparation de nous-même. « Cette réparation proviendra de nous-mêmes parce qu’il faut travailler dur pour donner une autre image de la communauté noire », fait-il savoir avant de poursuivre : « Elle devra être désormais conquérante et non rester dans la revendication. L’homme est capable de se régénérer. Il n’y a aucun fait, aucun acte, aucune construction humaine qui ne peuvent être remis en cause par d’autres humains. Il faut faire renaître dans la mémoire de chacun de vous d’où vous venez et pas seulement dans une construction de la mémoire fictive, il faut qu’elle soit concrète, afin que chacun ait envie ou alors prenne l’engagement de connaître l’Afrique ». Il faut dire que le Cap 110 est un mémorial consacré à l’esclavage érigé à l’Anse Caffard à l’initiative de la commune du Diamant lors du 150ᵉ anniversaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998. Son concepteur, Laurent Valere, est un Martiniquais né en 1959. Artiste autodidacte, il évolue dans la peinture et la sculpture monumentale. L’œuvre artistique est une installation sculpturale faisant face à la mer et aux vents alizés. Elle se situe dans le quartier Anse Caffard, sur une falaise faisant face au Rocher du Diamant dans le sud de la Martinique. L’ensemble des statues rappelle l’importance du nombre des victimes de la traite des Noirs. Le rapprochement des bustes les uns des autres marque l’idée d’un destin commun. Chaque buste penché rappelle le poids de ces évènements tragiques pour ceux qui les ont subis directement ou indirectement. L’emplacement face à la mer rappelle l’origine des victimes de la traite.