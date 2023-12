Implication de la jeunesse dans la gestion de la crise sécuritaire: RAMP-Bénin outille ses volontaires paix et sécurité

Vues : 2

Vue partielle des participants lors des communications

Renforcer la capacité des jeunes à pouvoir s’impliquer efficacement dans les processus de paix au Bénin. C’est l’objectif que poursuit le Réseau africain pour le maintien de la paix (RAMP-Bénin) en organisant sa convention nationale des ambassadeurs et artisans de paix autour du thème : « De la nécessité et de l’urgence d’impliquer la jeunesse béninoise dans la gestion de la crise sécuritaire : approche et méthode ». Le lancement officiel des travaux a eu lieu le vendredi 15 décembre 2023 à Abomey-Calavi, en présence du représentant du ministère de l’intérieur et de la Sécurité et de l’Ambassade de France, d’une délégation du représentant Résident de la CEDEAO et des représentants des Organisations de la société civile. En effet, le Bénin durant ces dernières années est en proie à des situations de violences, de terrorisme et d’insécurité. Tous ces fléaux constituent des menaces pour la paix et la sécurité de tous. Malgré les efforts déployés, selon le président du comité d’organisation, Freddy Odounlami, il y a toujours un déficit, qui limite les actions du gouvernement.

Distinction des volontaires paix et sécurité du RAMP-Bénin

Pour lui, c’est la faible inclusion des jeunes dans le processus de paix. S’inspirant de la résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui dispose que « les jeunes apportent une contribution importante et constructive au maintien et à la promotion de la paix et de la stabilité », le RAMP-Bénin s’active pour atteindre cet idéal. Le coordonnateur du RAMP-Bénin, Rock Ahoton s’est réjoui de la mobilisation des jeunes autour de l’évènement qui revêt d’une importance capitale. A la suite de la conférence inaugurale animée par le Dr Antoine Chacran sur le thème principal, plusieurs communications notamment « L’action de la CEDEAO dans le domaine de la paix et sécurité : rôle et place des femmes et des jeunes » ; « Du respect des droits à la préservation de la paix : démocratie et bonne gouvernance pour la stabilité des Etats » ; etc. ont été développées. Notons qu’au terme de cette convention de deux jours, les participants réfléchiront et proposeront des pistes de solutions idoines sur la nécessité d’inclure la jeunesse dans la gestion de crise sécuritaire au Bénin.

Alban TCHALLA