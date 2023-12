Formation enanthropologie appliquée aux épidémies émergentes : La SoBeSA et les participants satisfaits à la clôture des travaux

Vues : 1

A l’initiative de la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA), des professionnels de la santé, scientifiques et assistants de recherche en sciences sociales ont acquiert de nouvelles connaissances liées à l’anthropologie appliquée aux épidémies émergentes au Bénin. C’était à la faveur d’une rencontre de renforcement des capacités, qui a eu lieu du jeudi 14 au vendredi 15 décembre 2023 sur le campus d’Abomey-Calavi. Cette formation de deux jours a été assurée par le Laboratoire d’Anthropologie Médicale Appliquée (LAMA) sur financement des Groupements de recherche internationaux Sud (GDRI-Sud) – IRD et du Réseau Anthropologie des Epidémies Emergentes (RAEE). Une trentaine de participants dont des professionnels de la santé à savoir : infirmiers et sages-femmes et des assistants de recherche en sciences sociales (sociologie, géographie, anthropologie, histoire, linguistique et économie) ont pris part à ladite formation, qui a parmi de rehausser leur niveau sur les notions essentielles en anthropologie de la santé et de la maladie et sur les dimensions sociales et culturelles des épidémies émergentes et ré-émergentes. Des thématiques abordées telles que : les zoonoses : État des connaissances et cadre de réponses ; la Santé globale /one Heath ; le cadre de réponse aux épidémies ; la Résistance antimicrobienne ; les savoirs : circulations et interprétations ; les mesures de santé publique : Contrôle et distance ; la Mort : sens et rituels etc., les participants sont satisfaits des enseignements reçus. Du côté des organisateurs de cette formation, l’objectif est également atteint. A l’occasion de la clôture des travaux, le Professeur Pascal Dakpo a, au nom du président de la SoBeSA, Prof. Roch Houngnihin, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux participants qui ont participé de manière très active et réactive aux échanges. Selon ses dires, ils ont fait preuve d’une grande sollicitude au cours de ces deux jours de cette formation. « J’ai été très heureux pour la contribution de chacun », a déclaré le Professeur Pascal Dakpo.Pour sa part, le Professeur Placide Clédjo a rappelé qu’à l’ouverture des travaux, il a été précisé que cette initiative est une occasion exceptionnelle d’échanges entre médecins, paramédicaux, spécialistes en sciences sociales et scientifiques. « Cette thématique constitue en la bonne utilité des sciences sociales dans le domaine de la médecine », souligne le Professeur. Il a encouragé les participants à continuer à se faire former et les a exhortés à se rendre disponible pour d’autres activités de renforcement des capacités sur différentes thématiques. Représentant les participants, Dr Florence Gbesso a remercié les responsables de la SoBeSA et a exprimé sa satisfaction de prendre part à cette formation. Notons que tous les participants ont reçu chacun un certificat de participation et des propositions de nouvelles approches multidisciplinaires susceptibles de favoriser une révision de la manière d’envisager la maladie et l’exercice de la santé publique au Bénin seront faites aux autorités.