Don de kits scolaires aux enfants de Pergame Plus: Jürgen Verobel, son épouse et le lion’s club Cobourg Veste, au secours des enfants du Bénin

L’ancien diplomate Jürgen Verobel de la Rochelle et son épouse Catherine ont fait un don de kits scolaires aux enfants du complexe scolaire Pergame Plus à Tankpè, dans la commune d’Abomey Calavi. C’est un geste extraordinaire que l’homme fait depuis quelques années dans certaines écoles du Bénin. Malgré son âge avancé, l’éducation des enfants du Bénin lui tient à cœur et il le fait remarquer par ses actions. Aussi, le lion’s club Cobourg Veste, son club, le Léo club, Mr Carsten r’itsau, conservateur du musée de Cobourg, depuis l’Allemagne, se sont joints aux amis du club Abomey le Pélican, pour cette activité très amicale. Le financement en partie des activités est passé par le club International des Femmes de Cotonou, CIFC. Au total, les actions menées par le couple Verobel au Bénin en général et à Pergame Plus en particulier sont énormes. Ce sont des actions auxquelles aucun prix financier ne peut être affecté. C’est pourquoi, dans un élan de reconnaissance infinie, les enfants, à travers chants et danses, ont promis de faire un bon usage du matériel. Le directeur de Pergame Plus, Dr Marius Alavo et le personnel enseignant en communion avec les parents d’élèves, saluent le geste, qui n’est sûrement pas le dernier de Jurgen Verobel, aux enfants du Bénin. En cette période de Noël, l’ensemble des enfants de Pergame Plus, adresse une longue vie et une santé robuste, à leurs parents allemands que sont le couple Jürgen Verobel, le conservateur de musée Carsten r’itsau et à tous ceux qui ont contribué à ces activités.