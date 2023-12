Animation de la vie politique du Bloc Républicain: Bio Tchané félicite les ressortissants de la Donga et donne des orientations

Vues : 3

Bio Tchané, président du Bloc Républicain

Le président du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané a tenu le samedi 16 décembre 2023, une réunion avec les leaders BR du Bureau Politique ressortissants de la Donga. L’objectif de cette rencontre qui intervient après le congrès extraordinaire du parti tenu le 09 septembre dernier, est d’échanger avec eux sur les défis qui sont les leurs en ce moment, les besoins des populations et les nouvelles stratégies à mettre en œuvre afin de remobiliser la base. A cette occasion, le président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a félicité les uns et les autres pour les efforts fournis dans l’animation de la vie politique du BR. Il en a profité pour donner des orientations majeures pour redynamiser le parti. Le Bloc Républicain se veut le parti des jeunes et des femmes, le parti de la masse et du peuple. Les discussions ont permis de faire le point des préoccupations de l’heure et de se projeter sur les actions à mener pour atteindre des objectifs. Plusieurs autres sujets ont été abordés notamment la question du soja. La question de la scolarisation et de l’éducation, la question de l’immigration qui constitue un problème majeur du département de la Donga et bien d’autres. Par ailleurs, le Bloc Républicain est le parti le mieux organisé du Bénin, avec des structures décentralisées réparties sur l’ensemble du territoire national. Il était aussi question de mettre en place des stratégies pour un meilleur fonctionnement et un meilleur impact de ces structures sur le terrain.