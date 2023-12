L’He Gérard Gbénonchi à propos du budget  2024: « Le hautement social continue dans une bonne lancée » 

Vues : 2

Le budget de l’Etat, exercice 2024 estimé à 3.199,274 milliards de FCFA a été examiné etvoté par les députés de la 9è législature le vendredi 08 décembre dernier. Invité de l’émission Grand Angle de Crystal News, ce dimanche 17 décembre 2023, le président de la commission budgétaire de l’Assemblée Nationale, Gérard Gbénonchi, a dévoilé les nombreuses réalisations prévues dans ce budget et surtout les profits que peut en tirer le citoyen lambda.

Selon Gérard Gbénonchi, le plus grand avantage que peut tirer un citoyen lambda de ce projet de loi, est le social. Mais pas n’importe quel social, il s’agit du « social structurel non personnalisé », contrairement à ce qui se faisait dans le passé où l’ « Etat gaspille les ressources publiques ». A l’entendre, la rupture est venu rompre ces pratiques en optant pour le social structuré. Cela se remarque, selon l’honorable Gérard Gbénonchi, par la mise en place du programme de cantine scolaire offrant à plus d’un million d’enfants scolarisés un repas chaud par jour. « C’est cela le social culturel qui sera pérennisé », martèle le député Union Progressiste le Renouveau. Aussi, poursuit-il, ce type de social se fait sentir par le projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain conçu pour soutenir et accompagner les populations vulnérables et garantir une protection sociale pour les béninois. « Quand nous serons malades, les enfants seront malades, pauvres ou riches, ils iront dans les hôpitaux et vont se faire diagnostiquer, ils iront à la pharmacie pour prendre des médicaments et se faire soigner. Avec le microcrédit Alafia, les femmes peuvent prendre de l’argent pour faire les petits commerces. Je pense que cela est du social structurel qui ne déshumanise pas», soutient le député. A le croire, chaque béninois bénéficie du social de différentes manière, puisque, souligne-t-il, « le social est transversal et dans tous les domaines » passant par les infrastructures routières, la fourniture d’eau, d’électricité et autres. « Aujourd’hui, il n’y a pas de département dans lequel les routes n’impactent pas…L’eau par exemple est la vie, l’objectif en 2025 est de permettre aux abonnés de prendre des compteurs à coût réduit et c’est l’Etat qui subventionne », dit-il. Avec 42% du budget de l’Etat focalisés sur le social, l’honorable Gérard Gbénonchi affirme que le « hautement social continue dans une bonne lancée » et que le gouvernement ne dément pas.

