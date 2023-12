Remise de chèque de financement public des partis: L’UP-R, BR, FCBE et Les Démocrates partagent 1.500.000.000 FCFA

Vues : 14

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé le vendredi 15 décembre 2023 à la remise de chèque d’un milliard cinq cent millions de francs CFA aux quatre formations politiques légalement en règle dans le cadre du financement des partis politiques. Ces partis sont l’Union Progressiste Le Renouveau (UP le Renouveau), le Bloc Républicain (BR), Les Démocrates et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Selon la répartition, un montant de 697.362.954 de FCFA est accordé à l’Union Progressiste Le Renouveau. Le parti Bloc républicain est reparti avec 519.087.118 de FCFA et les deux partis de l’opposition Les Démocrates et la FCBE ont reçu respectivement 164.128.440 de FCFA et 128.421.488 de FCFA.