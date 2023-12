Vues : 1

Le présidium à l’ouverture des travaux

Le Bureau Exécutif National de la Force Cauris pour un Bénin Émergent tient depuis l’après-midi de ce jeudi 14 décembre 2023, à l’hôtel Bel Azur à Grand-Popo sa troisième session ordinaire de l’année 2023. C’est une session exclusivement consacrée à la question budgétaire. Selon des sources proches du parti, FCBE est en train d’élaborer un budget ambitieux qui tient compte des différentes recommandations de ses structures à la base lors des différentes consultations au lendemain des législatives de janvier 2023. A l’ouverture des travaux, le Secrétaire Exécutif National de FCBE, Paul Hounkpè a profité de l’occasion pour saluer et féliciter les membres du Bureaux Exécutif National et tous les autres responsables pour leur engagement continu et leur ferme détermination à redorer le blason du parti. Le président d’honneur du parti et ancien ministre d’État, Alassane Soumanou Djemba, à son tour, a également salué la détermination du Secrétaire Exécutif National de FCBE, qui à le croire, se bat malgré tout pour le respect des rencontres statutaires, exhortant les membres du BEN à de fructueuses réflexions lors de la présente session.

Il faut souligner que les prévisions ont été faites dans le budget qui sera adopté par le BEN au terme des travaux, concernant les activités envisagées par le parti FCBE durant l’année 2024. Des activités qui se veulent mobilisatrices et consolidatrices dans la perspective des élections générales de 2026, selon une source interne.

Christian TCHANOU