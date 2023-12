Visite de travail et de renforcement de coopération culturelle: Talon et une forte délégation déjà en terre martiniquaise  

Vues : 23

Après avoir présidé le Conseil des ministres du mercredi 13 décembre 2023, le président de la République, Patrice Talon a effectué sa visite de travail de quatre en Martinique. Dans la soirée de ce mercredi, il a été accueilli à l’Aéroport International du Lamentin Aimé Césaire de la Martinique, accompagné d’une forte délégation des autorités béninoises. La délégation est composée de Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, du Conseiller Spécial du Président de la République, Johannès Dagnon, du Secrétaire d’État à l’Énergie, Édouard Dahome, de Willy Rosier, Directeur de l’Agence Bénin Tourisme, des chargés de mission José Pliya et Coline Thoumson-Venite…etc. A l’arrivée, du Chef de l’État, c’est le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, et la deuxième Vice-présidente de l’Assemblée de Martinique, Patricia Telle l’ont accueilli. Conformément au programme de son agenda, le président Patrice Talon, durant son séjour, va également visiter des sites mémoriels comme le Fort Tartenson où séjourna le roi Behanzin, et échanger avec la Collectivité Territoriale de Martinique, ainsi que les forces vives économiques du territoire.