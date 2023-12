Tournée de Moele-Bénin dans les Collines: Jacques Ayadji mobilise les populations de Glazouéautour du jeu Adji

Vues : 0

De quoi s’agit-il : Dans le cadre de sa tournée de remobilisation, dans le département des Collines, le président Jacques Ayadji s’est rendu le dimanche 10 décembre dernier à Glazoué pour assister à la phase finale de la première édition de la compétition du jeu Adji organisée par la coordination départementale du parti. Accompagné d’une forte délégation du Bureau politique national et des cadres du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), le président Jacques Ayadji a procédé à la remise de trophée de la première édition de la compétition du jeu Adji.Lancé depuis le 25 novembre 2023, ce jeu traditionnel passionne une frange importante de la population. A preuve, le public, constitué de jeunes et de moins jeunes, s’est massivement déplacé pour assister à cette phase finale. Selon le vice-président coordonnateur du département des Collines, Dr Justin Tossou, outre son aspect mobilisateur, le jeu Adji est également un sport cérébral qui contribue à lutter contre le stress et à maintenir le bien-être mental en parfait état. Plus encore, a-t-il ajouté, la force mobilisatrice du jeu Adji devra permettre au parti Moele-Bénin de recruter de nouveaux militants.

Que dit Jacques Ayadji : Spectateur de cette grande finale, le président Jacques Ayadji s’est réjoui de l’engouement observé autour de la première édition de la compétition du jeu Adji dans les Collines. « C’est un honneur et un grand plaisir pour moi de présider en personne la clôture de cette compétition révélatrice de notre culture, de son intégration dans la sous-région ouest-africaine, et même au-delà dans l’Afrique entière et dans les Caraïbes », a-t-il confié. Pour lui, Adji est un jeu de stratégie que l’on rencontre dans toute l’Afrique de l’Ouest sous divers noms. « Adji est donc un jeu de l’Afrique des peuples qui se pratique au Nigeria, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Ghana au Libéria au Zimbabwe et aux Caraïbes. C’est un jeu de stratégie, mais surtout de calcul mental rapide qui développe chez tout joueur, la lucidité et l’esprit de projection » a précisé le président Jacques Ayadji. Face à un public enthousiaste et attentif, il a mis l’accent sur les idéaux et les valeurs de Moele-Bénin. « Considérez-vous comme à une école et mettez-y tout le sérieux nécessaire car c’est un patrimoine de notre pays et du monde noir que vous êtes en train de révéler. A Moele-Bénin où le patriotisme économique dans l’inclusion est une conviction forte, vous comprendrez que ce jeu est d’une importance capitale et que sa promotion fait partie de nos objectifs au regard de tous les talents qu’il permet de révéler. L’école classique oui, mais l’école de notre culture est encore mieux à défaut des deux », a-t-il indiqué.

Entre les lignes : A l’issue de la compétition, c’est la commune de Dassa qui a remporté le trophée devant ses concurrentes. Satisfaite de l’organisation et fière du succès de cette première édition, la coordination départementale du parti Moele-Bénin a pris l’engagement de rééditer l’exploit l’année prochaine.