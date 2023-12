Suite à la publication du rapport d’Amnesty International: Des personnes délogées implorent l’indulgence du président Talon

Vues : 0

Suite à la publication le jeudi 07 décembre 2023, du rapport de l’ONG Amnesty International sur « l’expulsion forcée », les populations délogées à Xwlakodji appellent au secours le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Elles ont organisé une conférence de presse le mercredi 13 décembre pour implorer l’indulgence du Chef de l’Etat à reprendre le dossier du déguerpissement et de relogement de Xwlakodji, afin qu’elles puissent trouver satisfaction. En effet, dans son article dénommé « chassés pour planter les cocotiers », Amnesty International a expliqué de la page 54 à la page 59 comment la population de Xwlakodji a été expulsée pour un projet du centre commercial et administratif. Ce rapport met en exergue la précipitation dans l’exécution du délogement, la non implication de tous les acteurs concernés et le manque de sensibilisation et d’information. Amnesty International révèle également qu’il y a eu des ratés dans le processus de délogement raison pour laquelle « plus de 200 maisons crient à une injustice sociale et réclament justice et réparation ». Il faut dire que ce rapport d’Amnesty International est intervenu à la suite de la question orale avec réponse adressée au gouvernement par le député du parti Les Démocrates, Gafari Adechokan. Selon le porte-parole des sinistrés de Xwlakodji, Jules Hounssinou, 368 maisons sont en attente jusqu’à ce jour. Il déplore le mode opératoire du recensement. « Nous adressons toute notre gratitude au gouvernement, car l’idée première de cette opération est l’amélioration du cadre de vie de notre population et l’essor du pays », a déclaré Jules Hounssinou. Pour lui, l’action du Chef de l’Etat est ternie par certains de ses collaborateurs. « Nous passons par ce canal pour implorer l’indulgence du Chef de l’Etat, Patrice Talon à reprendre ce dossier afin que justice soit faite, car ses collaborateurs ne lui font pas un compte rendu fiable sur ce dossier de déguerpissement et de relogement de Xwlakodji », a-t-il dit.

A. T.