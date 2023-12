Mise en œuvre du dispositif Azôli/ProDIJ: Une campagne d’enrôlement de nouveaux bénéficiaires lancée

Vues : 0

De quoi s’agit-il : Le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) dont la composante 1 comprend le dispositif Azôli accorde une nouvelle chance d’emploi aux jeunes en chômage ou sous-emploi, n’ayant jamais été à l’école ou ayant au plus le niveau BEPC ou équivalent et âgés de 18 à 30 ans. C’est ce cadre, une campagne d’enrôlement de nouveaux bénéficiaires de la mi-décembre 2023 à mi-janvier 2024 a été lancée. Au cours d’un atelier qui s’est tenu sur deux jours à Grand-Popo et à Savè, les acteurs de la chaîne de mobilisation ont échangé pour élaborer les stratégies afin de réussir sans faille cette opération de mobilisation de masse. «Tous les jeunes remplissant les conditions pour être bénéficiaires doivent être impactés par cette campagne dans leurs villages et hameaux», c’est le mot d’ordre de cette opération de mobilisation qui vise à ratisser large. Les différentes communications faites au cours de ces ateliers ont permis de mieux comprendre les fondements et exigences de cette opération nationale d’enrôlement des bénéficiaires d’Azôli.

Qui sont les participants : Ils sont au total 75 acteurs de la chaîne de mobilisation à prendre part à l’atelier de Grand-Popo alors que ceux de Savè sont au nombre de 82. Ce sont des chefs des antennes départementales de l’Agence Nationale pour l’Emploi (AnpE), des Conseillers Emploi (CE), des Facilitateurs Emploi (FE), des responsables des Unités Locales de Promotion de l’Emploi (ULPE), des animateurs des Organisations Non Gouvernementales partenaires du ProDIJ, des Points Focaux des radios partenaires et les responsables chargés de la communication des préfectures. Les intéressés sont venus des départements de l’Atlantique, des Collines, du Couffo, du Littoral, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou. Les acteurs de la chaîne de mobilisation des 04 départements du septentrion avaient déjà participé à un atelier visant les mêmes objectifs et ceci à Natitingou.