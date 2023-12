Suite à  l’incendie de Sèmè-Kraké occasionné par l’essence frelatée: Le bilan s’alourdit : 47 décès, 10  guéris et 2 victimes  en traitement

Vues : 12

Alassane Seidou, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Le bilan de l’incendie déclenché dans un entrepôt d’essence à Sèmè Kraké le samedi 23 septembre 2023 s’est alourdi. Le nombre de décès est désormais porté à 47 morts. Selon le bilan des dégâts matériels et humains dressé aux députés le jeudi 14 décembre 2023 par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou, cet incendie a occasionné 59 victimes dont 34 morts calcinés sur le site de l’incendie. Parmi les victimes des brûlures conduites en urgence dans les soins, 12 décès ont été enregistrés au CNUH et 1 au Centre de traitement des épidémies d’Abomey-Calavi. Selon les clarifications du ministre, sur les 12 survivants, 10 ont été guéris et 2 sont en cours de traitement. Quant aux dégâts matériels, un entrepôt a été totalement consumé avec tout le matériel qui s’y trouvait comme un véhicule immatriculé AR1937RB, 5 tricycles et 12 motocyclettes détruits. Tout juste après ce drame, la réaction des sapeurs, à en croire le ministre Alassane Seidou, a été prompte. Alertée par appel téléphonique à 9h59 mn, l’équipe du véhicule de secours et d’assistance aux victimes du centre de secours de Sèmè-Kraké s’était présentée sur les lieux à 10h 06mn. « Des renforts sont venus de Cotonou et de Porto-Novo à 10h 18mn et 10h 50mn avec deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes et deux engins contre la lutte contre l’incendie. Leur prompte réaction a permis de contenir l’incendie », a expliqué le ministre, qui a rappelé d’ailleurs les mesures prises automatiquement par le gouvernement pour aller en aide aux familles touchées et les mesures pour encadrer ce commerce illicite des produits pétroliers.

A. T.