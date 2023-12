4ème édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO (ECOMOF): Cotonou accueille l’évènement du 22 au 24 février 2024

Vues : 0

Le Gouvernement de la République du Bénin et la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) organisent du 22 au 24 février 2024 à Cotonou, la quatrième édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO (ECOMOF). Le ministre en charge de l’énergie, de l’eau et des mines, SamouAdambi a procédé le jeudi 14 décembre 2023, au lancement officiel de ce forum à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

Ce que vous devriez savoir : La 4ème édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO(ECOMOF) est organisée autour du thème : Ressources géo-extractives et technologie : Quelles stratégies de mutualisation pour la création de valeur ajouté en Afrique de l’Ouest. Du 22 au 24 février 2024, le palais des congrès de Cotonou va accueillirde milliers d’experts qui viendront des régions de l’Afrique et du monde pour échanger et mutualiser leurs connaissances et expertises afin de créer de la valeur ajoutée au continent à travers la production quantitative et qualitative d’énergie serviable pour toute l’Afrique. Ainsi, pendant trois jours, d’importants sujets d’intérêt majeur pour les sous-secteurs minier et pétrolier en Afrique de l’Ouest et dans le reste du monde, seront débattus par les experts et officiels des Etats membres de la CEDEAO, par les professionnels des industries minières et pétrolières et par les responsables des petites et moyennes entreprises de la région. En effet, l’ECOMOF a pour ambition de mettre en valeur le potentiel minier et pétrolier de l’espace communautaire, de favoriser l’intégration socioéconomique régionale, de développer l’exploitation minière artisanale et de petite échelle et d’organiser des bases de données géologiques, minières et pétrolières dans les Etats membres de la CEDEAO. Il se veut aussi une plateforme régionale idéale d’échanges et de rencontre avec les ministres des États membres de la CEDEAO responsables du développement des secteurs minier et pétrolier, leurs experts nationaux respectifs, ainsi que toutes les parties impliquées clés de l’industrie géo -extractif.

Que disent-ils : Après la présentation de l’évènement et les activités qui seront menées pendant cette 4èmeédition, le représentant résident de la CEDEAO et représentant le commissaire infrastructure, énergie et digitalisation de l’organisation sous-régional, Amadou Diongue a d’abord salué la clairvoyance du gouvernement béninois en acceptant abrité l’évènement. Il a, par ailleurs, rassuré de la ferme volonté de CEDEAO à tout mettre en œuvre pour le développement des industries géo-extractives pour le bien-être des populations. Pour le ministre de l’énergie d’eau et des mines,SamouAdambi, l’ECOMOF est l’un des plus grands évènements en Afrique de l’Ouest et rassemble les délégations gouvernementales des pays de la CEDEAO. Le forum se tient sous la forme d’ateliers, de stands d’exposition, de conférence débats, et d’échanges de partenariat entre participants. A l’entendre, le forum vise entre autres à « promouvoir les potentiels miniers et pétroliers des Etats membres de la CEDEAO, développer les ressources humaines et créer un réseau d’expert ». A en croire le ministre, l’énergie est une nécessité pour l’Afrique et il s’avère indispensable d’échanger sur l’avenir du secteur énergétique de l’Afrique. « Nous sommes les cordonniers mal chaussés et il faut que cela s’arrête », a martelé le ministre en indiquant que plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest disposent des ressources adéquates pour produire de l’énergie mais n’arrivent pas à exploiter ces ressources à leur guise.

Cette rencontre, selon lui, mettra fin à ces difficultés. Aussi, le ministre entend impliquer les acteurs du secteur privé afin que le forum puisse réellement influencer les dynamiques de l’industrie béninoise en particulier et celle africaine en général. « Les entreprises du secteur privé ont toujours été des moteurs d’innovation et de progrès. Nous sommes convaincus que votre implication transformeracette quatrième édition du forum en une force motrice incontournable », a exhorté le ministre.

Entre les lignes :Il faut noter que l’Afrique de l’Ouest est en grande partie un centre économique relativement stable et démocratique qui offre de vastes possibilités dans le secteur géo-extractif pour soutenir son processus de développement, et que les États membres disposant d’une géologie favorable qui reste encore largement sous-explorée.

A. A