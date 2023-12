Représailles politique suite au vote en défaveur du budget: La mouvance veut se venger: vers un rejet de la loi d’amnistie de l’opposition 

Vues : 1

Alors qu’ils auraient presque tous émis des avis favorables au cours des travaux préparatoires, précédant le vote de la loi des finances, Gestion 2024 de l’Etat, les députés de l’opposition ont agi autrement le vendredi 08 décembre dernier. A l’exception de Basile Ahossi, les 27 autres élus démocrates ont voté contre ce budget qui a été, malgré tout, adopté par 82 députés sur les 109. Même l’un des leurs, Basile Ahossi, deuxième vice-président de l’Assemblée nationale et président de séance, a marqué son étonnement face à l’acte de ses collègues démocrates. Il déclare ne pas comprendre pourquoi ces mêmes députés ont tous approuvé le rapport de la commission des finances à propos de ce projet de budget 2024, mais ont fini par voter contre.

Dans le camp de la mouvance, c’est la grande désillusion. Nombreux auraient eu la ferme certitude que ce budget allait être plébiscité par toute la 9ème législature. Des réunions et autres entrevues entre mouvanciers se sont enchainés du coup, selon des indiscrétions, dès le lendemain de ce vote pour définir des stratégies visant à répondre avec la même énergie aux Démocrates dans les prochains jours. Les élus de Patrice Talon n’entendraient pas faire de cadeau aux députés de Yayi aux prochaines occasions parlementaires. Dans leur viseur, la proposition de loi portant amnistie pour faciliter la libération de détenus politiques et le retour de certaines personnalités actuellement en exil. Des sources rapportent que ce point inscrit à l’ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l’assemblée nationale en cours, sera très bientôt examiné et «évacué ». Le «vote revanche massif » des députés de la mouvance serait déjà mis en activation dans ce sens. Une action forte en vue qu’envisageraient les élus parlementaires de la mouvance en représailles au « non » orchestré vendredi dernier par les députés démocrates contre un budget dont le contenu a pourtant pris en compte tous les amendements qu’ils ont émis avant son adoption.