Meeting de remobilisation de Moele-Bénin: Jacques Ayadji communie avec les militants de Gbaffo

Vues : 0

De quoi s’agit-il :Le président du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), Jacques Ayadji, à la tête d’une forte délégation du Bureau politique national du parti, a échangé avec ses militants de Gbaffo, un des arrondissements de la commune de Dassa. Cette visite tant attendue par les populations s’est effectuée le dimanche 10 décembre 2023. L’objectif de ce meeting est de témoigner la gratitude du parti aux populations et mobiliser autour de ses idéaux dans la perspective des prochaines joutes électorales.

Que disent-ils : Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Innocent Fayalo a exprimé la joie et la fierté des populations de Gbaffo d’accueillir le fils du terroir en l’occurrence Jacques Ayadji. Quant au coordonnateur d’arrondissement du parti, il a indiqué que les militants de Moele-Bénin de Gbaffo et de Dassa sont honorés de cette visite prévue de longue date. La descente du président Jacques Ayadji à Gbaffo augure selon SimpliceYèhouénou d’un avenir radieux pour le parti dans le département des Collines. Ainsi, les populations ont profité de l’occasion pour formuler quelques doléances à l’endroit du président Jacques Ayadji. La représentante des femmes, RachelleAgossadou a sollicité l’appui du président Jacques Ayadji pour faciliter l’accès au micro-crédit aux femmes de Gbaffo. A son tour, le porte-voix des jeunes a relevé la qualité satisfaite des hommes qui animent la vie du parti Moele-Bénin. Dans son propos, Dr Noël Gangbé a confié que la jeunesse de Dassa en général et celle de Gbaffo en particulier s’inspirent beaucoup de la valeur qu’incarne Jacques Ayadji. Il sera appuyé par le vice-président coordonnateur du département des Collines. A en croire Dr Justin Tossou, le président du parti Moele-Bénin est un homme de conviction sur qui les filles et fils des Collines peuvent compter pour le développement de ce département. Dans son adresse, le président Jacques Ayadji s’est félicité de la grande mobilisation des populations de Gbaffoautour des idéaux du parti Moele-Bénin. De tout le temps, a-t-il rappelé, cet arrondissement dont il est natif a toujours soutenu la formation politique qu’il préside depuis sa création à Awaya en juillet 2018. Pour preuve, le parti Moele-Béninest arrivé en tête à Gbaffo lors des dernières élections législatives. Ce vote massif témoigne de l’adhésion des populations aux idéaux et aux valeurs de Moele-Bénin. Tout en les remerciant pour ce soutien permanent, il a pris l’engagement de se tenir toujours à leurs côtés pour le développement de leur localité.

Entre les lignes : Il faut noter que ce meeting a connu la présence des têtes couronnées et des notables de Gbaffo. Avant de quitter les lieux, le président Jacques Ayadji a d’ailleurs reçu les bénédictions du roi de Gbaffo et de ses pairs de la région.