Emballages des produits: La CCI Bénin offre aux entreprises un “Carrefour des Opportunités”

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé ce mardi 12 décembre 2023, à son siège à Cotonou, le rendez-vous périodique dénommé ‘’Carrefour des opportunités’’. A cette occasion, CDF-AKAD S.A et WAPACK Industries, deux sociétés de production d’emballage, ont présenté aux chefs d’entreprises venus à la rencontre, leurs différentes solutions d’emballages qui répondent aux besoins spécifiques des clients.

De quoi s’agit-il : Consciente des difficultés qu’éprouvent les chefs d’entreprises à accéder à l’emballage de leurs produits et suivant leurs directives, la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a mis en place un creuset ‘’Carrefour des opportunités’’ afin de faciliter et accompagner les échanges entre consommateurs et commerçants d’emballages au Bénin. Dans ce cadre, l’institution consulaire a invité deux sociétés partenaires en production d’emballage pour expliquer leurs divers produits afin d’aider les chefs d’entreprises à se situer pour l’emballage de leurs produits.La rencontre s’est déroulée autour du thème ‘’Trouver des partenaires pour la fourniture de vos emballages ». Ce creuset se veut être également une occasion de réseautage entre les différents promoteurs d’entreprises.

Que retenir des présentations des deux sociétés : Au cours de la rencontre, Ademoulero Alaro, responsable adjoint des opérations à la société WAPACK Industries a exposé les atouts de sa société aux participants, les modèles de cartons que produit la société ainsi les avantages que bénéficieront les entreprises en s’offrant les emballages de WAPACK Industries. « Comme atouts, la ligne de production est entièrement automatique et moderne avec une capacité annuelle de 15000 Tonnes de produits fins avec une haute qualité d’impression. Nous possédons également d’un centre de Design pouvant vous concevoir toutes sortes de modèles d’emballages cartons et nous disposons d’un laboratoire de test de qualité », a-t-il fait savoir.Quant à la société CDF-AKAD S.A, elle a pour mission selon le responsable commercial, Pétin Mensah, de fournir aux clients des emballages de la plus haute qualité, alliant innovation et durabilité. Lors de sa présentation, le responsable commercial a fait savoir que ces produits se distinguent de ceux des concurrents par plusieurs caractéristiques clés dont « la légèreté des sacs, la résistance à l’humidité et au choc, la flexibilité, la recyclabilité, la polyvalence, etc ».

Pour lui, les emballages de CDF-AKAD S.A offrent aux entreprises d’avoir « un coût compétitif favorisant l’amélioration de la rentabilité de leur entreprise, un délai de livraison rapide, une évaluation périodique des normes du produit et surtout, les entreprises bénéficieront indirectement des avantages concédés par le régime de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé ».

Entre les lignes : A l’issue des présentations, les représentants des sociétés CDF-AKAD S.A et WAPACK Industries, ont répondu aux diverses préoccupations des participants. Au terme de la rencontre, les participants ont exprimé leur gratitude à la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) pour avoir initié ladite rencontre. Ils ont par ailleurs souhaité la pérennisation de l’initiative et suggéré que d’autres thématiques soient programmées.

A. A