Bitumage et  réaménagement des voies dans les Collines: Ayadji  annonce la bonne nouvelle aux populations de Dassa et de Glazoué

Vues : 0

Jacques Ayadji entouré de quelques membres de son parti

Le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji a rencontré le dimanche 10 décembre 2023, en marge des activités de son parti, les populations de Dassa et de Glazoué. Il a été question de les informer du projet des routes à bitumer et à réaménager dans les tout prochains jours au niveau de leur département. Ces travaux routiers de près d’une centaine de kilomètres prévus dans le budget de l’Etat exercice 2024 concernent la route Kilibo-Ouessè, longue de 25 km, la voie Glazoué-Ouèdèmé-Lahotan-Logozohè sur 32,5 km et du trajet Glazoué-Assanté-Aklampa, long de 32 km. La réalisation de ces travaux va permettre d’alléger la peine des populations. Profitant de cette occasion, le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji a rassuré les populations des Collines de la volonté du chef de l’Etat, Patrice Talon qui est de moderniser le réseau routier de ce département dont la plupart des localités sont enclavées. « Il y aura de la modernisation dans le département des Collines notamment sur le réseau routier national » a-t-il dit. Jacques Ayadji a expliqué que les populations n’auront plus à souffrir le martyr en raison de la dégradation avancée des voies actuelles. Mieux, les routes aménagées et bitumées contribueront à la fluidité de la circulation d’une part et à l’écoulement des produits vivriers qui peinent à sortir des localités productrices au grand dam des paysans, d’autre part. Les populations des Collines ont accueilli avec beaucoup de joie et de soulagement la nouvelle. Elles ont saisi l’occasion pour réitérer leur ferme et indéfectible soutien aux actions du gouvernement du président Patrice Talon.