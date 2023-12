Prise en charge des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida: AGL Bénin et Bénin Terminal renouvellent leur accord de partenariat avec l’ONG RACINES

Vues : 8

De quoi s’agit-il : Les enfants atteints et/ou infectés par le virus du VIH-SIDA et qui sont pensionnaires du centre de l’ONG RACINES seront toujours pris en charge par AGL (Africa Global Logistics) au Bénin. Le 06 décembre dernier, une délégation de AGL au Bénin, conjointement conduite par Arnaud BOUHIER, Directeur Général Cluster Bénin-Niger de AGL et Fabrice TURE, Directeur Général de Bénin Terminal, s’est rendue au centre de l’ONG sis à Agla Akplomey dans le 13ème arrondissement, pour s’enquérir de l’état du partenariat et par la même occasion, rencontrer les bénéficiaires et comprendre le fonctionnement du centre. Au cours de leur visite, les deux filiales de AGL ont renouveler avec l’ONG RACINES, leur engagement à continuer pour l’exercice 2024, à soutenir financièrement la prise en charge des enfants concernés. En cours depuis trois années, cet accord a déjà impacté une centaine d’enfants. Il prévoit de mettre à la disposition de ceux-ci, des moyens financiers pour un programme de soutien à la scolarisation ou à l’apprentissage, un suivi médical et psychologique approprié et un accompagnement nutritionnel adéquat. À terme, il vise également à accompagner les mères de ces jeunes enfants pour une certaine autonomisation.

Que disent-ils : Ému par toutes les actions de AGL au Bénin pour la lutte contre le SIDA, le Directeur Exécutif de l’ONG Racines, Arsène Adiffon a exprimé toute sa gratitude envers ses bienfaiteurs. « Nous sommes reconnaissants du soutien renouvelé de AGL au Bénin qui nous donne encore plus d’élan à la riposte au VIH/SIDA et qui participe activement à l’atteinte des objectifs de cette édition 2023 de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida dont le thème est : Confier le leadership aux communautés », a-t-il martelé. Pour le Directeur général de Bénin Terminal, Fabrice Ture, ce partenariat vise à accompagner et renforcer l’ensemble des services offerts par le centre RACINES, afin d’assurer une meilleure prise en charge des enfants infectés ou affectés par le VIH/SIDA. « Il est primordial pour notre entreprise de soutenir et d’encourager des initiatives comme celle de RACINES pour les actions qu’elle mène en faveur de la jeunesse. », a appuyé le Directeur général Cluster Bénin-Niger de AGL, Arnaud Bouhier.

Entre les lignes: Il fait noter qu’au cours de la visite, la délégation de AGL au Bénin a offert aux enfants en cette période de célébration des fêtes de fin d’année, une enveloppe financière pour un Noël mémorable à leur organiser.

A propos d’AGL au Bénin: AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 21 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.