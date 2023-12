« Tournoi Fair-Play à Ouédo » initié par Anselme HOUENOUKPO: Caméléon Fc de Hêvié grand vainqueur de la 4e édition

Vues : 9

Avec pour sponsor officiel le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sports et des loisirs (Fndajsl), la 4e édition du tournoi de football «Tournoi Fair-Play à Ouèdo » qu’organise le journaliste et promoteur sportif Anselme HOUENOUKPO a pris le fin. C’était à travers le match pour la 3e place et la finale qui ont été joués le samedi 9 décembre 2023, sur le terrain de sport du complexe scolaire le Réverbère. Et à l’arrivée, c’est Caméléon Fc de Hêvié qui s’est en sorti avec le sacre. Cette formation a battu son homologue Union Fc de Ouèdo lors de la grande finale. En effet, pour cette édition, ce sont les équipes Union Fc de Ouèdo et Caméléon Fc de Hêvié qui se sont données rendez-vous pour le compte de la finale. Et contrairement au match de classement qui s’est soldé par la victoire (1-0) de Bella Bello devant JFc, c’est aux tirs au but qu’elles se sont séparées. Après un 0-0 au terme du temps imparti, les jeunes venus de Hêvié ont réussi à s’imposer par 2-0 après les tirs au but. Ils ont inscrit leur 2 premiers tirs. A ce moment, les jeunes de Union Fc n’ont marqué aucun et attendait leur 3e tireur pour avoir espoir.

Mais, ce dernier manque à son tour le cadre et donne ainsi la chance à la formation de Hêvié de succéder à Zomè Fc de Ouèdo. Ainsi, Caméléon Fc enlève le trophée de cette édition. Il est suivi de Union Fc (vice-champion) et Bella Bello (3e). Anselme Houénoukpo a remercié tous ceux qui ont contribué à l’heureux aboutissement de ce projet en l’occurrence Mr Marcellin Bocovè (Président de AsVO), Mr Ali Yaro (Président de la Fbvb), Mr Dieudonné Mensah (responsables du programme du développement des activités sportives (Ppdas) au ministère des sports), Mr Brice Adonon (conseiller à la municipalité d’Abomey-Calavi) et Mr Franck Kpochémè du conseiller à la Haac sans oublier toute la presse sportive.

Au terme de la compétition, des ballons, des jeux de maillot, de trophée et d’enveloppes financières ont été remis aux méritants.