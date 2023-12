Soutenance à la FSA-Uac: Le maire Abdoulaye Alassane décroche son doctorat en agronomie

Vues : 6

Le maire de Pèrèrè Abdoulaye Nouhoun Alassane a décroché son grade de doctorat en Sciences Agronomiques (FSA), le vendredi 8 décembre 2023, à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Au terme de sa soutenance, le jury lui a décerné la mention très honorable.

« Propriétés antiparasitaires des extraits de trois espèces végétales (huiles essentielles de Ocimumgratissimum, de cymbopogonnardus et extrait aqueux des feuilles de Nicotina tabacum) sur les poux et nématodes intestinaux des poulets locaux au Bénin ». C’est autour de ce thème que le maire Abdoulaye Nouhoun Alassane a soutenu sa thèse de doctorat en sciences agronomiques. L’impétrant a justifié le choix de son sujet par le fait que l’aviculture traditionnelle au Bénin est confrontée à de problèmes majeurs dont le coût onéreux des insecticides chimiques, la résistance des parasites et surtout les problèmes sanitaires et environnementaux liés à leur utilisation.

Son objectif est de contribuer à la valorisation des ressources endogènes disponibles par l’utilisation des plantes médicinales par le traitement des maladies aviaires causées par les helminthes et les ectoparasites sur les volets au Bénin.

« Quand vous voyez le revenu de nos producteurs, vous voyez que ceux sont des gens qui n’ont pas besoin de grandes choses. Ils ont juste besoin d’un minimum et ce minimum, ils peuvent donc le gagner grâce aux volailles à cycle court et parmi les problèmes de la volaille à cycle court, ce sont les parasitoses », a fait savoir le nouveau docteur, Abdoulaye Nouhoun Alassane. Pour lui, il était plus qu’important de proposer des solutions transitionnelles pour lutter contre les parasites qui embêtent les volailles. C’est dans ce cadre que dans ce travail, il a été utilisé plusieurs espèces de plantes aromatiques, notamment deux (02). Il s’agit du tabac et l’ocimumgratissimum et une troisième plante, la cymbopogonnardus (la citronnelle) qui luttent contre les insectes.

Il faut dire que le jury ayant évalué son travail est composé de sept (07) membres dont un professeur de l’Ecole Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar au Sénégal. Après avoir examiné son document, le jury lui a décerné la mention très honorable avec les félicitations du jury.

Le nouveau Docteur Alassane Abdoulaye Nounhoun s’est engagé à servir à travers les résultats obtenus pour sensibiliser les éleveurs de sa commune et du Bénin en général sur l’importance de l’usage de ces plantes étudiées.