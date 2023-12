Prévention des Violences faites aux femmes et aux filles: Le SIC Calavi Colombe pour l’implication des garçons dans les travaux domestiques

Vues : 7

L’égalité entre l’homme et la femme doit partir de la maison et doit être inculquée aux enfants (filles et garçons) dès le bas âge. Cela implique que les parents, dans leur rôle de premier éducateur,doivent éviter la catégorisation des enfants et les éduquer de la même manière. Ils doivent leur apprendre à s’occuper de la même manière. Ce qui est gage de la bonne entente dans la maison et à coup sûr ne donnera plus l’impression aux garçons qu’ils sont«les donneurs d’ordre et que les filles celles qui exécutent». C’est ce qu’ont fait partager des femmes Béninoises réunies au sein du Soroptimist International Club (SIC) Calavi Colombe lors de la séance de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux filles qu’elles ont organisé le mercredi 6 décembre 2023, au Complexe Scolaire Camara-Laye (Godomey-Togoudo, commune d’Abomey-Calavi). Cette séance sensibilisation qui vise à mettre fin à ce phénomène dangereux pour la paix dans la société a été animée par la professeur Antoinette Domingo, consultante en genre et inclusion. Elle a eu pour thème : « Rôle des garçons dans les travaux domestiques pour prévenir les violences faites aux femmes et aux filles ». Un thème que la communicatrice a d’abord expliqué à la centaine d’élèves sélectionnés pour être les ambassadeurs ou porteurs de message auprès de leurs camarades et des parents pour la réussite de cette lutte. Selon elle, le thème appelle à la participation des garçons aux travaux dans la maison. Et il est important que les parents apprennent à leurs enfants, filles comme garçons à s’adonner à toutes les tâches de la maison. Cela non seulement prépare l’enfant garçon à ne pas dépendre de quelqu’un pour voir les travaux domestiques dont il est dans le besoin se réaliser, mais aussi crée l’harmonie entre les enfants et donc ferme la porte à la frustration source de la violence. «Nous sommes avec vous pour vous faire comprendre l’importance pour les jeunes garçonsde partager les travaux domestiques avec leur sœurs ou bien les parents afin de pouvoir avoir les habiletés nécessaires qui leur permettent de pouvoir bien vivre leur vie de jeune, de jeune adulte et de mari plus tard pour éviter les violences faites aux filles et aux femmes », a déclaré la communicatrice qui ajoute « le partage des travaux domestiques permet une bonne collaboration, permet de partager le stress, fait prendre son vis-à-vis comme son alter ego». Elle a multiplié des exemples pour faire comprendre aux participants la nécessité d’adopter cette forme d’éducation.

Cette séance a connu également la participation du directeur de l’établissement Yannick Mitokpè qui a d’abord salué l’initiative de la présidente Francine da Conceiçao Kossou et ses sœurs puis inviter les participants à prendre au sérieux le message à eux passé. «Cela y va de votre bonheur », a-t-il dit. Quant à la présidente, elle a indiqué aux élèves que le Soroptimist International club est un club service qui œuvre pour le bien être des femmes, des filles et des enfants. Elle a ensuite précisé que les violences faites aux femmes et aux filles sont une réalité troublante qui touche les individus de touches les couches de la société. «En tant que jeunes leaders de demain, il est essentiel que nous comprenions et agissons contre toutes les formes de violences. En discutant ouvertement avec vous sur ce sujet délicat, nous espérons créer un environnement où chacun se sent en sécurité pour partager nos expériences et ses préoccupations », a-t-il insisté.

Les élèves ayant également participé à travers divers apports et préoccupations ont montré que le message est bien capté et qu’il peut bien avoir un changement de comportement au niveau de ceux qui n’étaient pas dans cette dynamique plutôt.