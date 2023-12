Examen à l’Assemblée nationale de la loi de finances 2024: 82 députés plébiscitent le budget de l’Etat 2024

Vues : 6

Les députés de la 9ème législature ont examiné et adopté le vendredi 8 décembre 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, la loi de finances 2024. C’est le Deuxième Vice-président de l’Assemblée nationale, Léon Basile Ahossiqui a présidé la séance plénière en présence du ministre d’Etat, Romuald Wadagni et du ministre de la justice garde des sceaux, Yvon Détchénou.

La loi de finances exercice 2024 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 3.199,274 milliards de FCFA. Les députés de la neuvième législature l’ont adoptée par une large majorité de 82 voix pour, 27 contre et 00 abstention pour permettre au Gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement en 2024.

L’adoption de la loi de finances 2024 est l’aboutissement d’un long processus budgétaire qui a impliqué aussi bien le Gouvernement que la représentation nationale. Les députés ont examiné le projet de loi de finances ce vendredi au palais des gouverneurs à Porto-Novo sur la base du rapport général de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée nationale présidée par l’honorable Gérard Gbénonchi.

Selon ledit rapport, le Projet de loi de finances pour la gestion 2024 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 3.199,274 milliards de FCFA contre 3.033, 337 milliards de FCFAdans la loi de finances de 2023. L’analyse de ce budget en commission montre qu’il vise prioritairement à accélérer la transformation structurelle de l’économie, de façon à opérer concomitamment, une meilleure répartition des fruits de croissance, pour plus d’équité et de justice sociale. En la forme, il convient de noter que le projet de loi de finances, gestion 2024 respecte les normes prescrites par la Loi Organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux Lois de Finances (LOLF).

On note aussi avec le rapport que la progression de 5,5 % du montant de la loi de finances par rapport au scénario initial de 2023, est principalement tirée par les effets positifs des réformes fiscales et non fiscales centrées sur l’élargissement de l’assiette fiscale et la dynamique de consommation par des investissements massifs dans les secteurs clés de l’économie, en cours de réalisation depuis 2016.

Ainsi, les membres de la Commission budgétaire préconisent, à travers leurs amendements et recommandations, une amélioration de la qualité des dépenses budgétaires et une meilleure gestion des finances publiques. Pour ce faire, ils ont recommandé l’observance des nouvelles règles édictées par la LOLF, afférentes au Débat d’orientation budgétaire (DOB) et à la production régulière et à temps, des rapports trimestriels sur l’exécution du budget et l’appréciation du texte de la loi de finances.

Sur un total de 38 amendements formulés par les députés, le Gouvernement a été favorable à 36. Aussi les députés ont-ils exprimé leur reconnaissance pour l’acceptation de la majorité de leurs amendements. Dans l’ensemble, ils estiment que le Gouvernement est de plus en plus réceptif aux doléances de son peuple. C’est ce qui explique selon eux, le fait que plus de 41% des ressources de ce budget programme, soient allouées aux dépenses à sensibilité sociale. Ils ont saisi la balle au bond pour remercier le Président Patrice Talon et à travers lui le ministre des finances, Romuald Wadagni et tous ses collaborateurs pour les options budgétaires faites.

Encadré

Les députés Démocrates votent contre, sauf Ahossi

Soumis au vote, la loi de finances 2024 est adoptée par 82 voix pour, 27 contre et 00 abstention. Ainsi, sur les 28 députés du groupe parlementaire les Démocrates, 27 ont voté contre et seul l’honorable Léon Basile Ahossi qui présidait la séance plénière en sa qualité de deuxième vice-président de l’Assemblée nationale a voté pour. Ce vote positif du député Démocrate en faveur de la loi de finances peut à priori étonner plus d’un. Mais à y voir de près, il ne devrait pas être un objet d’étonnement car on se souvient de la récente déclaration de l’opposant Léon Basile Ahossi sur la radio en ligne Crystal News où il disait : « Nous ne sommes pas une opposition de blocage systématique. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ne sont pas à l’Assemblée nationale pour bloquer les dossiers envoyés par le Chef de l’Etat. » En votant pour la loi de finances, gestion 2024, il n’a fait que joindre l’acte à la parole. Toutefois, les béninois peuvent s’étonner à raison du choix porté sur ce dernier pourtant 3ème vice-président du parti d’opposition Les Démocrates à l’Assemblée nationale pour diriger cette importante séance plénière qui devra consacrer l’adoption de la loi de finances de tout le pays pour l’année à venir. Mais à l’arrivée, il y avait plus de peur que de mal. Car pour son baptême de feu, l’honorable Léon Basile Ahossi a prouvé qu’il est parfaitement à la hauteur de la tâche. Les députés de groupe parlementaire UP-Le Renouveau et Bloc Républicain, l’ont d’ailleurs félicité par un standing ovation à la fin de la séance plénière.

Fidèle KENOU