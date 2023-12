Vues : 13

Le groupe parlementaire Union progressiste le Renouveau a fait une déclaration à la tribune de l’hémicycle après le vote de la loi de finances 2024 ce vendredi 8 décembre 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Dans cette déclaration lue par l’honorable Jean Claude Apithy, les raisons du vote de ce budget par la quasi-totalité des députés de ce groupe parlementaire ont été évoquées. A plusieurs égards, les députés de l’UP-le Renouveau trouvent que ce budget est à la fois un budget social mais aussi de développement. Lire la déclaration.

«… Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale pour examen et vote, le projet de loi de finances pour la gestion 2024. En tant que représentants du peuple béninois, nous venons de voter cette loi de finances, gestion 2024, qui devrait permettre au gouvernement de notre pays d’atteindre les objectifs de développement, que nous partageons. La loi de finances gestion 2024 conforte notre conviction que notre pays, le Bénin, est plus que jamais engagé sur un chemin irréversible vers son développement intégral. La performance observée pour la collecte des recettes, est, selon les termes du Rapport Général, soutenue entre autres, par les effets positifs de la politique d’élargissement de l’assiette fiscale déployée au moyen de plusieurs réformes et à travers le renforcement de la qualité du management au niveau des administrations financières.

En d’autres termes, le gouvernement a opté pour l’élargissement de l’assiette fiscale et le renforcement des capacités de mobilisation des administrations financières et non pas pour la création de nouveaux impôts qui réduiraient le pouvoir d’achat des populations. La mobilisation accrue des recettes permettra au gouvernement de disposer davantage de ressources pour la mise en œuvre des politiques publiques, sans détériorer les conditions de vie des populations. En termes de dépenses, le gouvernement a su identifier les besoins prioritaires de nos concitoyens et y a consacré les ressources nécessaires pour régler convenablement les problèmes d’emploi et améliorer les conditions de vie des populations.

Pour la gestion 2024, le projet de loi de finances réaffirme l’engagement du Gouvernement à poursuivre la politique de redressement des comptes publics au service de l’équité, de la justice sociale, de l’investissement structurant et de la résilience de l’économie face aux chocs exogènes et aux effets néfastes du changement climatique. La politique de redistribution des fruits de la croissance attendue, met l’accent sur le volet social dans le budget de l’Etat, gestion 2024 ; les dépenses prévues dans ce budget, d’un montant global de 2.424,2 milliards, portent incontestablement la marque du ‘’hautement social’’ prôné par le chef de l’Etat pour son second mandat. En effet, 41,96% du budget général sont consacrés aux dépenses à sensibilité sociale. Nous avons dans ce budget 2024, une part importante réservée à l’investissement qui constitue un gage de développement de tout pays. La réalisation des investissements structurants prévus va créer de l’emploi, en particulier pour nos jeunes.

Ce qu’il faut aussi noter dans le budget 2024, c’est l’engagement du gouvernement à poursuivre la consolidation des acquis du Programme d’Action du Gouvernement PAG 2016-2021 dans la mise en œuvre du PAG 2021-2026. Une mention spéciale doit être faite pour le Programme d’investissement Public qui traduit la volonté du Gouvernement d’orienter davantage les fruits de la croissance économique vers le bien-être des populations, notamment en faveur des couches les plus fragiles ou démunies. Par ailleurs, l’analyse du budget montre qu’il est en cohérence avec les différents outils de planification du développement socio-économique et intégré de notre pays. Dans les domaines de l’eau et de l’énergie, des investissements massifs sont prévus pour réduire les difficultés des populations non seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales. L’assainissement du cadre de vie, la construction de logements sociaux, la construction d’infrastructures éducatives, les transferts monétaires à des ménages pauvres ou extrêmement pauvres et autres programmes de filets sociaux, ainsi que les investissements importants prévus dans le domaine de la santé font de ce budget à la fois un budget social et un budget de développement.

En matière de dette, le gouvernement a opté pour des engagements financiers rationnels en veillant à la viabilité et la soutenabilité de la dette publique, afin de préserver l’avenir des générations futures. Conscient que rien ne peut se faire sans la sécurité, le gouvernement a consacré des moyens importants pour l’acquisition de matériels adéquats pour la sécurité interne et surtout pour une lutte efficace contre le terrorisme qui secoue notre pays depuis peu. Il y a lieu d’indiquer aussi que les mesures prévues dans le budget 2024 sont très favorables au développement des entreprises, à travers l’allègement des procédures, la réduction des charges fiscales en lien avec les doléances du secteur privé et le recrutement du personnel. Les prévisions de croissance annoncées laissent augurer un développement continu dans tous les secteurs économiques de notre pays, tels que l’agriculture, le tourisme, la culture, le sport, le numérique, l’éducation avec le démarrage effectif des lycées techniques et professionnels pour une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi, sans oublier le développement industriel sur le site de la zone spéciale économique de Glo-Djigbé. Les projections pour l’année 2024 avec un taux de croissance économique de 6,5% nous confirment que nous avons eu raison de voter favorablement la loi de finances, exercice 2024. Le budget 2024 est, sans aucun doute, en parfaite congruence avec les aspirations de notre peuple et est en phase avec les idéaux du parti Union Progressiste Le Renouveau. En faisant la présente déclaration pour mon Parti l’Union Progressiste le Renouveau, nous avons délibérément voulu signifier que nous voulons être dans la réalité des faits ; notre seule raison d’être à l’Hémicycle, c’est d’être au service de nos concitoyens, dans la vérité. Nous espérons vivement que chaque citoyen de notre pays saura apporter sa pierre pour la poursuite de la construction de notre édifice, le Bénin… »