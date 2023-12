Vues : 8

Les députés du groupe parlementaire Bloc Républicain présidé par l’honorable AssanSeibou ont animé un point de presse après le vote de la loi de finances 2024. Au terme du processus ayant abouti à l’adoption de cette loi de finances, le Bloc Républicain se félicite d’avoir réussi à traduire dans ce budget les profondes aspirations des populations béninoises à travers ses différents amendements. A travers la voix du président du Groupe parlementaire, le Bloc Républicain constate aussi que plus de 41% du budget est consacré au social avec des ressources considérables prévues pour les infrastructures routières, les constructions, l’eau, l’énergie, etc. Lise plutôt la déclaration du Président AssanSeibou.

« …L’Assemblée nationale du Bénin vient de voter au terme de plusieurs semaines d’activités, le budget exerce exercice 2024 du gouvernement d’un montant de 3199,274 FCFA. Les députés de l’Assemblée nationale toutes tendances confondues ont, au cours de cet exercice, passé au peigne fin, le budget prévisionnel de chaque Ministre du gouvernement. Le groupe parlementaire Bloc Républicain se réjouit de cette issue heureuse pour le gouvernement qui dispose dès aujourd’hui de son budget et de quelques semaines pour préparer sa mise en œuvre. Le BR tient en ce moment à remercier tous les députés pour leurs efforts. A propos de ce budget, le BR voudrait se féliciter de l’aboutissement de ses efforts de négociations intenses avec les membres du gouvernement et des institutions en vue de traduire dans ce budget les profondes aspirations des populations béninoises. Il faut saluer : 1) La prise en compte par le gouvernement de 36 amendements sur les 38 déposés par les députés. 2) La constance progression de la croissance économique du pays malgré un environnement international difficile. 3) L’impact hautement social de ce budget à travers 26 mesures nouvelles qui touchent les agriculteurs, les artisans, les industriels, les sportifs et le monde des affaires en général.

Le budget 2024, bien qu’il consacre plus de 41% aux actions à impact social, alloue des ressources considérables aux infrastructures routières, de construction, d’eau, d’énergie,… etc., dans la marche pour la modernisation de notre pays. Les réformes visant la mutation structurelle du Bénin qui lui permettront d’entrer dans la cour des grandes Nations sont largement soutenues par des lignes budgétaires claires. Le BR voudrait rassurer les populations béninoises de la pertinence des activités programmées dans le budget 2024 et réaffirmer sa détermination à œuvrer à leurs côtés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce budget. Le groupe parlementaire Bloc Républicain vous remercie infiniment pour votre attention. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU