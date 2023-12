Coopération Bénin-Nigeria: Talon et Tinubu déterminés à renforcer les échanges commerciaux

Vues : 4

Le président de la République, Patrice Talon a effectué le mercredi 06 décembre 2023, une visite au Nigeria où, il a été reçu par son homologue, Bola Tinubu. Ce tête-à-tête intervient entre les deux Chefs d’Etat en prélude au prochain sommet de la CEDEAO.

« Le Bénin a commencé à mettre en œuvre un plan de développement national qui comprend une intégration renforcée entre le Nigeria et la République du Bénin. Notre plan de développement inclut la prise en compte des investissements nécessaires au Bénin pour renforcer notre intégration avec le Nigeria en termes commerciaux ». C’est en ces termes que le président Patrice Talon reçu par son homologue nigérian, Bola Tinubu, a sollicité le soutien de ce dernier pour l’amélioration des relations commerciales entre leurs deux pays. Au cours des échanges, Patrice Talon a fait savoir que le Bénin cherche à renforcer ses liens commerciaux avec le Nigeria en mettant l’accent sur la libre circulation des personnes et des biens. C’est vrai que de nombreux accords ont été signés au niveau de la CEDEAO et de la ZLECAf, mais il entend agir pour que cela devienne une réalité. « Notre programme d’investissement doit être révisé pour prendre en compte tous les facteurs de l’économie nigériane. Nous cherchons à créer un comité technique interministériel qui préparera conjointement un projet de document pour nos législatures. Je suis prêt à signer un décret pour nommer les membres du conseil afin de faire progresser la coopération mutuellement bénéfique entre les secteurs », a déclaré Patrice Talon. Reconnaissant qu’il y a des difficultés sur la question de la contrebande, il s’est engagé à travailler pour coordonner et garantir que les intérêts soient protégés. Pour sa part, le président Bola Tinubu a affirmé que la coopération est impérative pour la prospérité économique en Afrique de l’Ouest. « Ce qui nous affecte, c’est le manque de synergie. Nous n’avons pas développé la synergie économique nécessaire au développement de nos deux nations. Nous devons avoir des principes et des priorités économiques communs. Le programme économique que vous développez grâce à une collaboration interministérielle est accueilli favorablement par moi », a-t-il laissé entendre. Pour lui, ils doivent ensemble soutenir les intérêts du secteur privé pour faciliter la prospérité de nos deux pays importants. « J’apprécie l’urgence de votre approche et nous nous en félicitons. Le leadership se définit parfois par une action urgente. Merci pour votre leadership de qualité. Nous sommes ensemble. Je ne suis pas une personne rétrospective », a-t-il dit