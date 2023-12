64ème Sommet Cedeao: Talon, Faure et Maada Bio  désignés médiateurs au Niger

Vues : 11

Patrice Talon du Bénin, Faure Gnassigbé du Togo et le Général Maada Bio de la Sierra-Léone, sont les trois chefs d’Etat désignés ce dimanche 10 décembre 2023, pour assumer la médiation dans la crise nigérienne. C’est au cours d’un nouveau sommet réunissant leurs pairs de la sous-région à Abuja. Ils ont essentiellement pour mission de négocier la libération du Président déchu Mohamed Bazoum et le processus de la transition. Il s’agit du 64ème sommet ordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, consacré entre autres, aux sanctions prononcées contre le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger dirigés depuis quelques mois par des juntes militaires, à la suite des coups d’Etats perpétrés. On retient également comme autre décision prise, la possibilité accordée au Chef de la junte et aupremier ministre au Mali de voyager hors de leur pays. La sanction prise dans a été levée.

Il est à noter aussi que les chefs d’Etat réunis à ce sommet ont maintenu l’intégralité des sanctions prises contre le Niger depuis le putsch militaire du 26 juillet 2023.