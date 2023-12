Révélations du président de Moele-Bénin: Voici les deux raisons qui ont poussé Jacques Ayadji en politique

Vues : 1

L’ancien syndicaliste des travailleurs de l’administration des transports et des travaux publics (Syntra-Ttp), Jacques Ayadji n’a jamais rêvé devenir homme politique. C’est du moins ce qu’il a affirmé sur l’émission « Zone franche » de Canal 3, le dimanche 03 décembre dernier. Expliquant les raisons de ce choix, il a souligné le caractère « fallacieux » des hommes politiques qui ne concorde pas avec son profil et sa personnalité. « Dans ma vie de militant, je n’ai jamais souhaité ou rêvé faire la politique parce que mon profil ne me permet pas d’être un homme politique. En politique, on ne dit pas tout, on ne dit pas les choses tel qu’on les ressent, on n’est pas dans le vrai », dit-il. Mais tout a changé en 2015, lorsqu’il a pris la décision de renoncer à cet engagement pour deux fortes raisons. La première selon ses propos est le fait que « les acteurs politiques qui prennent la misère du peuple comme fond de commerce, n’admettent pas les gens de la société civile autour de la table pour prendre des décisions sur le devenir du pays ». Et la seconde raison, est la réforme du système partisan qu’a instauré le président Patrice Talon en 2018.« Sous les deux mandats de Yayi, j’étais un activiste syndical connu de tous. A un moment donné, le président Boni Yayi avait souhaité qu’il y ait une plateforme de discussion à la veille des élections de 2016. Et c’est le ministre Gustave Sonon qui était en charge des relations avec les institutions, qui a cru devoir inviter les syndicalistes à cette réunion. Mais quand on est arrivé, les acteurs politiques du moment ont dit ‘’non accès à cette salle si on n’est pas acteurs politiques’’.Alors qu’on remarque que ces acteurs politiques ne rentrent en scène qu’a la veille des élections. Une fois les élections passées, ils abandonnent le peuple à son sort et attendent le prochain rendez-vous pour s’illustrer. C’est ce jour là que j’ai décidé de rentrer en politique pour avoir accès à la table où on peut prendre des décisions pour impacter le peuple », a révélé Jacques Ayadji, actuel président du parti Moele-Bénin.

A. A